パ・リーグ2軍戦3試合の結果

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦は25日、3試合が行われた。ロッテはハヤテに1-7で敗れ、6連敗となった。先発の西野勇士投手は2回1安打無失点と好投。しかし、2番手の石川柊太投手が7回に2本の適時打で3点を失うと、8回には吉川悠斗投手が2失点、9回には菊地吏玖投手も2点適時打を浴びた。

打線は8回に岡大海外野手の適時打で1点を返すにとどまった。岡は2安打1打点と孤軍奮闘した。

西武はDeNAに6-1で勝利を収めた。先発の杉山遙希投手が9回2安打無四死球5奪三振1失点の快投を見せ、公式戦初完投勝利を飾った。

打線は1点を追う5回、村田怜音内野手、蛭間拓哉外野手、佐藤太陽内野手の3連打で同点に追い付くと、高松渡内野手と石井一成内野手の適時打などで、この回一挙6点を奪い逆転した。石井と佐藤太はそれぞれ2安打をマークした。

日本ハムは9-4で楽天に勝利し4連勝を飾った。先発の孫易磊投手は5回2/3を投げて1失点（自責点0）で2勝目。打線は1点リードの5回に、常谷拓輝内野手やロドルフォ・カストロ内野手の適時打で5点を奪うなど中盤に圧倒した。8回には進藤勇也捕手の3号ソロも飛び出した。

楽天は先発の大内誠弥投手が乱調。9回にオスカー・ゴンザレス外野手と金子京介内野手の本塁打で反撃したが及ばなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）