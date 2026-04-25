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YouTubeチャンネル「イザク / Izak ch.【ゲーム&デバイス】」が「小型軽量化したGPROって実際どう？⇒この条件に合えばオススメ！【Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2c レビュー】」を公開した。動画では、ロジクールの新型ゲーミングマウス「G PRO X SUPERLIGHT 2c」の特徴や、従来モデルおよび競合製品との比較を通じて、どのようなユーザーに最適なのかを解説している。



イザクはまず、重量について言及。公称値51gに対し、手元の個体は50.2gであり、底面の蓋を外すことで49gまで軽量化できると説明。「通常サイズから約10g軽量化」されており、40g台に突入するほど軽いマウスであると評価した。



形状については、通常のSUPERLIGHTを「そのまま小さくした感じ」で、約95%のサイズ感だと表現。わずかな縮小に思えるが、「握った感覚の違いは明確」だとし、サイズの違いが操作感に与える影響の大きさを指摘している。



また、各ボタンの感触も詳細にレビュー。メインボタンは「クリッキーかつ硬め」であり、サイドボタンは出っ張りが増えて押しやすくなったと語る。一方でホイールは「かたい」と率直な感想をこぼし、ノッチ感が強くゴリゴリしていると評価した。表面のコーティングについては、通常サイズでは気にならなかったものの、小型化された本機ではグリップ力が安定しにくく、「グリップテープ必須かも」と分析している。



独自の見解として、サイズ感が似ているWLMouseの「HUAN」との比較を展開。HUANは側面が「逆ハの字」になっておりグリップ力を得やすいのに対し、本機は側面が垂直であるため指の置き場所に自由度はあるものの、小型マウスゆえにその恩恵を受けづらいと考察している。



総括として、イザクは「GPROが大きいと感じない人には無用」と切り捨てつつも、「通常サイズのGPROの形状が好きで、もう少し小さいものが欲しかった人にはオススメ」と断言。自身のプレイスタイルや手のサイズ、重視するグリップ感に合わせて最適なマウスを選ぶことの重要性を提示している。