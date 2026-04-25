「阪神２−２広島」（２５日、甲子園球場）

阪神は今季初の引き分けとなった。

２−１の九回。この回から登板した岩崎が先頭の菊池に四球を与えると、代走・辰見に初球に二盗を許した。１死三塁からは代打・中村奨は空振り三振に仕留め、「あと１球」コールが響いた。

しかし、２死三塁から代打・モンテロの強いゴロを、岩崎が捕球し損ねてしまう。打球は三塁と遊撃と投手の間に転がり、三塁・佐藤輝が懸命に追ったが間に合わず。同点適時打となった。

延長十回からはドリス、モレッタ、工藤が無失点でつないだ。延長十二回は先頭の佐藤輝が左前打を放ち、２死一、二塁としたが小幡が左飛に倒れた。

試合は両リーグ今季最長の４時間５８分。試合開始は１４時だったが、途中から照明が点灯する長時間ゲームとなった。

打線は二回以降、無得点だったが１−１の八回に攻めた。先頭・森下が右翼への二塁打、佐藤輝は申告敬遠で好機が広がった。その後、１死満塁となって坂本の打席で藤川監督は代打・前川を告げた。前川は二ゴロに凡退するも、続く小幡が押し出し四球を選んで勝ち越しに成功した。

先発・村上は初回２死二塁から４番・坂倉に適時打を許して先制点を献上。なおも２死一、二塁のピンチはしのぎ、最少失点で食い止めた。

二回からは３イニング連続で得点圏に走者を背負うも、後続を寸断。球数を費やす場面もあったが、中盤からは１００キロ台のカーブも活用してアウトを重ねた。

五、六、七回はいずれも三者凡退とリズム良くアウトを重ねた。７回を投げて球数は今季最多の１２１球。今季２勝目はつかめなかったものの、７安打１失点の力投で追加点を与えなかった。