仙台vs山形 スタメン発表
[4.25 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第12節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 55 ハン・ホガン
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 11 小林心
FW 18 梅木翼
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 10 氣田亮真
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 9 高橋潤哉
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 18 横山塁
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 55 ハン・ホガン
MF 10 鎌田大夢
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 11 小林心
FW 18 梅木翼
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 10 氣田亮真
MF 14 柳町魁耀
MF 17 寺山翼
MF 25 國分伸太郎
FW 9 高橋潤哉
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 18 横山塁
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 24 平賀大空
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展