小池里奈、美しい肢体で魅せるデジタル写真集 舞台は“本屋”
『SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」』が発売中。このたび、カバーと誌面カットが公開となった。
【写真】小池里奈、美しい肢体で魅せる！ 写真集より公開カット
小池里奈は、1993年9月3日、栃木県生まれ。T156。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。
ふらっと立ち寄った街の本屋。僕が気になって仕方がないのは本よりもあなたのことで。街の本屋を舞台に紡がれた奇跡の恋物語を、グラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女・小池里奈の姿を捉えており、近距離で美顔を拝むことができる。この後に恋小説の様な展開が起きてといい、誘われて連れていかれたのは、なんと彼女の部屋。徐々に衣服が着脱していき、露わになる美しい肢体。赤らむ頬が印象で照れくさそうな表情で見つめられ、誰も見ることが出来ない灌水浴で美尻に胸がざわつかせてくれる。今夜、彼女の知らないページを読み進めてみてはいかがだろうか。
【写真】小池里奈、美しい肢体で魅せる！ 写真集より公開カット
小池里奈は、1993年9月3日、栃木県生まれ。T156。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。
ふらっと立ち寄った街の本屋。僕が気になって仕方がないのは本よりもあなたのことで。街の本屋を舞台に紡がれた奇跡の恋物語を、グラビアカットのみで表現していく。届いたカットでは、隣のテーブル席で読書にふける美女・小池里奈の姿を捉えており、近距離で美顔を拝むことができる。この後に恋小説の様な展開が起きてといい、誘われて連れていかれたのは、なんと彼女の部屋。徐々に衣服が着脱していき、露わになる美しい肢体。赤らむ頬が印象で照れくさそうな表情で見つめられ、誰も見ることが出来ない灌水浴で美尻に胸がざわつかせてくれる。今夜、彼女の知らないページを読み進めてみてはいかがだろうか。