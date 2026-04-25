中川翔子「ダブルで抱っこ」双子息子を両手に抱える姿公開「大きくなってる」「癒される」の声
【モデルプレス＝2026/04/25】歌手でタレントの中川翔子が4月24日、自身のInstagramを更新。双子の姿を公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「大きくなってる」息子ダブル抱っこショット公開
中川は「最近弟くん、登ってくるんだよ 可愛い可愛い」とつづり、写真を投稿。さらに「お兄ちゃんも登ってきた ダブルで抱っこ」と記し、後ろで髪を一つに結び、白い服を着た中川の右足と左足にそれぞれ双子が登り、中川がぎゅっと抱きしめる姿を披露している。投稿ではそのほか、双子の2ショットや中川のソロショットをなどが公開されている。
この投稿には「可愛すぎる」「癒される姿」「大変だけど幸せな風景」「大きくなってる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産の40歳美人歌手「大きくなってる」息子ダブル抱っこショット公開
◆中川翔子「ダブルで抱っこ」姿公開
中川は「最近弟くん、登ってくるんだよ 可愛い可愛い」とつづり、写真を投稿。さらに「お兄ちゃんも登ってきた ダブルで抱っこ」と記し、後ろで髪を一つに結び、白い服を着た中川の右足と左足にそれぞれ双子が登り、中川がぎゅっと抱きしめる姿を披露している。投稿ではそのほか、双子の2ショットや中川のソロショットをなどが公開されている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「癒される姿」「大変だけど幸せな風景」「大きくなってる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】