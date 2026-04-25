◇ア・リーグ エンゼルス―ロイヤルズ（2026年4月24日 カンザスシティー）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が24日（日本時間25日）、敵地でのロイヤルズ戦に先発。5回5安打5失点で降板し、6試合目での登板でも今季初勝利を挙げることはできなかった。防御率は6.21となった。

立ち上がりは最高の形だった。初回、先頭のロフティンを1球で一飛に打ち取ると、次打者・ウィットは中飛、3番・ペレスを96.6マイル（約155.4キロ）直球で空振りの3球三振に仕留めた。初回に要した球数はわずかに10球。テンポよく3者凡退で終え、投球のリズムをつかんだ。

2、3回も無失点。3回を終えて無安打で球数は42と順調に回を重ねたが、4回に落とし穴が待っていた。先頭のウィットに二塁打を許し、その後1死一、三塁のピンチを迎えると、5番・マルテの放った打球は右翼前へ。右翼手・アデルは前進してスライディングキャッチを試みたが、捕球しきれず、三走・ウィットが生還。一走・トーマスは直接捕球と思い、いったん一塁へと戻り、そこからスタートを切ったため、捕手・オハピーからの送球で二塁フォースアウトとなった。記録上は「右ゴロ」で先制点を失った。

最少失点で切り抜けなければいけない場面だったが、ここで踏ん張ることができなかった。2死一塁から下位打線に4連打を浴びて、この回計5失点。ロイヤルズ打線の集中打に飲み込まれた。

今季5試合目の登板となった前回18日（同19日）のパドレス戦では今季初勝利こそならなかったが、6回4安打無失点2、8奪三振と好投。最速98.6マイル（約158.7キロ）、平均96.4マイル（約155.1キロ）の直球を軸に、カーブ、スプリット、スライダーなどを効果的に配球し、今季初めてのクオリティースタート（QS＝6投球回以上、3失点以内）を記録した。調子を上げてきていたが、この日は本来の力を発揮することはできなかった。