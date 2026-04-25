4回に元巨人マイコラスから右翼席へ11号を放つ

【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップタイに並ぶ11号を放った。驚異的な年間68発ペースでアーチを量産し、米ファンからは「怪物だ」などと興奮の声が上がっている。

本拠地のファンを熱狂させる驚愕の一発だった。同点で迎えた4回の第2打席、元巨人の右腕マイコラスが投じた外角のチェンジアップに片手で合わせた。体勢を崩されながらも、打球はぐんぐん伸びて右翼席へ着弾。打球速度104.0マイル（約167.4キロ）、飛距離415フィート（約126.5メートル）、角度33度を計測した。

直近の試合では5試合連続でアーチをかけ、球団および日本人最長記録に並んでいた。前日のダイヤモンドバックス戦で連続本塁打記録はストップしたものの、本拠地に戻って再び一発を叩き込んだ形だ。試合前の時点で出塁率.394、OPS.992などメジャー屈指の好成績を残しており、圧倒的な打棒でチームを牽引し続けている。

難しい球をいとも簡単にスタンドへ運ぶ規格外のパワーに対し、米ファンも大興奮だ。「ソックスは掘り出し物を手に入れた」「多くの球団が、この男を見誤っていた」「誰だって、彼と契約できたはずだったんだ」「彼の勢いは止まらない」「怪物だ」「（打球を、あるいは相手を）粉砕した!!」といった驚嘆のコメントが多数寄せられていた。（Full-Count編集部）