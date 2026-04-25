『日曜劇場』の名場面の数々に、坂上忍、中島健人ら出演者全員が釘付け！プロの脚本家91人が選ぶ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」

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坂上 忍がチェアマン、中島健人がプレゼンターを務めるTBSの人気番組『プロフェッショナルランキング』。4月27日の放送では、プロの脚本家91人が選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」が発表される。

■「ここまでVTRを見ていて静かになる番組は無いよね」

『プロフェッショナルランキング』＝通称『プロラン』は、その道を極めたプロたちによるガチ投票で決定する“本当のランキング”を発表していくランキング番組。

レギュラー放送4回目となる今回は、プロの脚本家がガチ投票。日本のドラマ界を長年牽引し続けてきたTBS『日曜劇場』全131作品の中から、“これぞ名場面！”とプロの目線で選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」が届けられる。

社会現象を巻き起こした堺雅人主演『VIVANT』をはじめ、日曜劇場を代表する人間ドラマが描かれた、阿部寛主演『ドラゴン桜』、役所広司主演『陸王』などが堂々のランクイン。さらに、妻夫木聡・柴咲コウ出演の『オレンジデイズ』、大沢たかお・綾瀬はるか出演の『JIN-仁-』など、いつまでも記憶に残り続ける名場面や豪華俳優陣の名演技にスタジオメンバーは釘付け。

また、ランクインしたドラマにガチ投票を行ったプロの脚本家たちが“絶賛する理由”も紹介される。

プロの脚本家たちが選んだ「日曜劇場名場面ランキングBEST10」。その頂点に輝くのは、いったいどのドラマの名場面なのか!? ぜひ順位を予想しながら番組を楽しもう。

(C)TBS

■坂上 忍 コメント

■中島健人 コメント