密売や賭博ではなく「正業」で食わせたい…山口組三代目・田岡一雄が法律の壁の前で味わった知られざる苦悩

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

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田岡一雄の任侠道

3代目山口組組長の田岡一雄もまともに任侠道を考えていた。

田岡は自伝の中で述べている。

3つ目は、わたし自身の問題である。

3代目を襲名する意志を表明したとき、わたしは幡随院長兵衛のような男を標榜していた。本当の親分というのは、幡随院のような男をいうのである。口入れ稼業というちゃんとした職業をもち、義に強く、情けに弱く、つねに庶民の側に立って権力と戦い、一歩も譲ることはなかった。そういう風格ある大親分を、わたしは心ひそかに目標としていたのだ。

ここで肝になる言葉は「口入れ稼業というちゃんとした職業をもち」という一句のはずだ。田岡にとって親分である自分が正業を持ち、かつ子分たちも正業を持っていることが、とりあえずの理想だった。暴力団が営む賭博や覚醒剤の密売、恐喝などはすべて非合法の資金源である。合法の資金源といえば人材派遣、建設業、解体業、運搬業など、まずは多くの肉体産業、苦汗産業のはずである。

最も人気な侠客

村松梢風『侠客の世界』（国書刊行会）という本（原本は村松梢風が編集・発行した個人雑誌「騒人」の「侠客奇談号」大正15年11月特別号）の末尾に「アンケート 『私の好きな侠客』」が載っている。

同書によると、その趣旨は「本誌（『騒人』）が今度『侠客奇談号』を出すに当たって、現代知名の人士約150家に当てて往復ハガキで『一、貴下の好きな侠客は？ 2、貴下がもし侠客だったら？』の2問を提出して意見を求めたところ、左の方々から御回答があった」である。

アンケートの回答を見ると、やはり幡随院長兵衛が一番好まれるやくざらしく、それに次ぐのが国定忠次という順番になりそうだ。

幡随院長兵衛の名を挙げた人が、どのような経歴の人か見当がつかないのが大半だが、そのまま列記すると、高島米峰、佐佐木信綱（歌人）、平山蘆江、野間5造、諸口19、林田亀太郎、山元春挙、佐々木照山、薄田淳介（泣菫、詩人）、賀川豊彦（キリスト教社会運動家）、藤沢清造、川柳久良岐（阪井久良伎、川柳作家）、矢田挿雲（小説家）と続く。

これらの人たちは、歌舞伎や講談、小説などで幡随院長兵衛の生き方を知ったと見られる。幡随院の概略は、江戸初期の町人、町奴の頭領で、日本の侠客の元祖とまとめられよう。

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