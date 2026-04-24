老人ホームには何歳から入れる？サービス内容、入居目的や条件を詳しく解説

老後の住まい選びは、本人や家族の生活設計を左右する重要な分岐点です。入居可能な時期や施設ごとの役割など、正確な情報の把握が欠かせません。

施設により受け入れ条件や提供されるケアの範囲、さらには必要な費用も違います。この記事では、老人ホームの分類や具体的なサービス、コストの目安を整理しました。

適切な時期に検討を開始できるよう、条件や審査の流れも客観的に解説します。将来の生活に備え、自分や家族に合った選択肢を冷静に見極めるための参考にしましょう。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

老人ホームの種類とサービス内容

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

老人ホームの種類を教えてください。

老人ホームは、公的施設と民間施設の二つに大きく分かれます。公的施設には、要介護3以上で終身利用ができる特別養護老人ホームがあります。病院退院後にリハビリを行う介護老人保健施設は、在宅復帰を目指す期間限定の住居です。医療的ケアを要する方には、長期療養が可能な介護医療院が適しています。安価なケアハウスや、環境上の理由で入所する養護老人ホームも公的な選択肢です。民間施設では、介護職員が24時間常駐する介護付き有料老人ホームが代表的です。生活支援が中心の住宅型や、バリアフリー賃貸であるサービス付き高齢者向け住宅も好評を得ています。認知症の方が少人数で暮らすグループホームなど、状況に応じた種別を選びましょう。

老人ホームで受けられるサービスにはどのようなものがありますか？

基本サービスとして、栄養管理された食事の提供や入浴の介助、洗濯などの生活支援が行われます。専門職員による機能訓練や、バイタルチェックなどの健康管理も受けられる体制です。夜間の巡回や緊急通報システムの設置により、24時間体制で本人の健やかな暮らしが確保されます。レクリエーションや行事を開催し、社会的な孤立を防ぐ取り組みも一般的です。提携医療機関との連携により、体調急変時の往診や入院の調整もスムーズに行われます。介護付き施設では、排泄の補助や着替えのサポートなどの身体介助も包括的に実施されます。生活の質を維持するための理美容サービスや、買い物代行などの個別支援を行う施設も増加傾向です。

老人ホームの入居にかかる費用はどのくらいですか？

費用は、入居時に支払う一時金と、毎月の利用料の二つで構成されます。入居一時金は家賃の前払い金に相当し、数万円から数千万円まで施設により大きな差があります。月額利用料には家賃のほかに管理費、食費、光熱費が含まれるのが通例です。公的施設は月額100,000円から150,000円程度で収まる一方、民間施設は200,000円から300,000円を超えるケースも見られます。介護保険サービスの自己負担分や、医療費、日用品費は別途予算が必要です。近年は高額な一時金を不要とするプランも普及しています。長期的な居住を想定し、年金収入などに見合った無理のない資金計画を立てることが不可欠です。入居前に総額のシミュレーションを行い、家計の負担を確認しましょう。

老人ホームには何歳から入れる？

老人ホームには何歳から入れますか？

多くの施設では、入居対象を65歳以上と定めているのが一般的です。一部の民間施設では、60歳から受け入れ可能な場合も見受けられます。一方で、特定疾病により要介護認定を受けた際は、40代や50代でも入居が認められる仕組みです。自立型施設であれば、将来に備えて健康なうちから住み替えることも可能です。夫婦で入居する場合、片方が年齢条件を満たしていれば同居を許可する施設も存在します。入居条件は個々の施設で細かく設定されているため、事前の確認が推奨されます。年齢だけでなく、自立から要介護までどの程度の身体状態を対象としているかも判断材料です。施設ごとの規約を確認し、自身の状況と照らし合わせましょう。

老人ホームに入居を決める平均年齢は何歳ですか?

公的な調査データによると、実際の入居時の平均年齢は85歳前後となっています。日常生活の動作に不安を感じたり、独居の継続が難しくなったりする時期に決断する方が少なくありません。要介護3以上の認定を受けた段階で、施設への入居を本格的に検討する傾向が顕著に見られます。家族の負担軽減を理由に、70代のうちに早めに住み替える方も増えてきました。平均寿命の延伸に伴い、元気なうちに生活の拠点を移す考え方が定着しつつあります。周囲のサポートが得られにくくなった際や、配偶者との死別をきっかけにする事例も多々あります。体力や判断力があるうちに動くことで、本人の希望に添った施設選びが実現しやすくなるでしょう。

老人ホームを探すおすすめのタイミングを教えてください。

理想的な時期は、心身ともに余裕がある段階での情報収集です。病気や怪我で入院し、退院後の生活が困難になってから探し始めると選択肢が限定されます。緊急時は希望の施設に空きがない場合もあり、不本意な決断を強いられるリスクが生じるからです。まずは資料を取り寄せ、複数の施設の客観的な比較から始めましょう。実際に足を運んで雰囲気を確かめる見学は、判断を下すための有力な情報になるでしょう。自宅での家事が負担に感じたり、外出の機会が減ったりしたときが一つの目安です。家族と将来の暮らしについて話し合い、共通の理解を持っておくことが重要です。準備を整えておけば、必要なときに迷わず行動できるでしょう。

老人ホームの入居目的や条件

老人ホームに入る目的は何ですか？

主な目的は、介護福祉士や看護師などの有資格者による見守りのなかでの生活です。老老介護による負担を回避し、家族の生活を守るために選ぶ方も少なくありません。バリアフリー環境に身を置くことで、転倒などの怪我を防ぐ意図も含まれます。規則正しい食事や他者との交流を通じて、心身の機能低下を緩やかにする効果も期待されるでしょう。防犯体制が整った場所へ移ることで、孤独死への不安や外部からの侵入などの防犯上の懸念を解消する狙いもあります。終末期まで手厚い看護が受けられる施設を選び、施設内での看取りを希望する層も少なくありません。自分らしい時間を確保するための手段として、家事の負担を減らすことを目的に選ぶ場合もあります。

入居する老人ホームはどのように決めればよいですか？

選定の際は、身体状況に適したケアが提供されているかを第一に確認しましょう。月々の支払いが、年金の範囲内や貯蓄で賄えるかなどの経済面も重視すべき点です。立地条件は、家族が無理なく面会に来られる距離にあるかが一つの判断基準でしょう。見学時には、共用部の清潔感や職員の入居者への接し方の観察が重要です。食事の内容やレクリエーションが、本人の好みに合っているかも生活の質を左右します。看取りへの対応可否や提携病院の科目など、将来のリスクへの備えもチェックが必要です。体験入居を利用して、実際の生活リズムや居室の住み心地を確かめれば後悔を防げます。複数の視点からの総合的な判断が、よい住まい選びの近道です。

老人ホームに入るための条件を教えてください。

年齢制限のほか、要介護度や健康状態が主な条件として設定されます。特別養護老人ホームのように、原則として要介護3以上を必要とする施設もあります。感染症の有無や、共同生活を乱す行為がないことも、受け入れの可否を左右する要因です。自傷他害の恐れがある精神症状が見られる場合は、入居が制限される可能性もあります。身元引受人や連帯保証人を立てることが求められるのが通例です。保証人がいない際は、身元保証代行サービスの利用で解決できる施設も増えています。医療的ケアが必要な方は、点滴やインスリン注射などの処置が対応可能かどうかを精査しなければなりません。入居を希望する場所の規定を、事前に詳しく把握しましょう。

老人ホームに入るときに審査はありますか？

入居前には、書面での審査と面談が行われます。手続きには、施設指定の健康診断書が必須です。感染症の有無や身体状況を正確に伝え、施設側が適切なケアを提供できるか判断するための大切な手順です。月々の費用を継続して支払う能力があるか、収入や資産状況の確認も行われます。面談では、本人の入居意思や共同生活の適応性を職員が直接確認します。認知症の症状の程度や、日常生活の自立度を把握するための重要なステップです。審査は施設側が責任を持って受け入れるための手続きであり、入居者にとっても納得感につながります。結果が出るまでには、通常数日から一週間程度の時間を要するのが通例です。不備がないよう書類を整えましょう。

編集部まとめ

老人ホーム選びは、今後の人生を左右する大きな分岐点です。入居可能な年齢は一般的に65歳からですが、実際の利用開始時期は80代半ばの傾向にあります。

健康なうちに情報を集めておけば、自身の生活に合った場所を落ち着いて選べるでしょう。施設には公的なものから民間まで多様な種類があり、内容や費用も千差万別です。

身体の状態や予算を考慮しつつ、家族が訪問しやすい立地かどうかも含めて検討を進めましょう。まずは資料請求を行い、複数の施設を実際に見ることが後悔しない選択への第一歩です。

入居条件を事前に把握し、準備を進めることが求められます。納得のいく住まいを見つけ、穏やかな毎日を過ごしましょう。

参考文献

厚生労働省（老健局）の取組について 厚生労働省 老健局

介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについて 厚生労働省

有料老人ホームの現状と課題について 厚生労働省

サービスにかかる利用料 厚生労働省

19. 介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護） 厚生労働省

介護保険３施設の概要 厚生労働省

特定疾病の選定基準の考え方 厚生労働省

施設入所を考えている方へ 仙台市

高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント 厚生労働省

高齢者向け住まいを選ぶ前に 消費者向けガイドブック 厚生労働省

高齢者向け住まいについて 厚生労働省