政府は、自衛隊幹部の階級の呼称を変更する方針を固めた。

将官の中で陸海空それぞれのトップとなる幕僚長らは「大将」、それ以外の将は「中将」、１佐を「大佐」など諸外国の軍隊に準じた呼称にする。呼称変更は１９５４年の自衛隊発足以来、初めて。自衛隊は「軍隊」ではないなどの理由から他国と異なる呼称を使い続けてきたが、大きな転換点を迎える。

複数の政府関係者が明らかにした。今年度中に自衛隊法などの改正案を国会に提出する予定だ。「名誉と誇りを持って働ける環境」（政府高官）を整え、人材確保につなげる狙いがある。

対象は「准尉」を除く尉官以上の幹部で、将補を「少将」、２佐を「中佐」、３佐を「少佐」、１尉を「大尉」などに変更する。数字の階級表記は、国民から１佐と２佐でどちらが高位なのか分かりにくいとの指摘が出ていた。

一方で、現役自衛官からの意見も踏まえ、「曹」や「士」は変更しない見通しだ。名称を「軍曹」や「二等兵」に変更すれば、旧日本軍の負のイメージが広がる可能性があると判断した。

自民党と日本維新の会は昨年の連立政権合意書で、自衛隊の階級について「国際標準化を２０２６年度中に実行する」と明記した。与党内には、普通科を「歩兵科」、幕僚を「参謀」などに変更する案もあったが、現在の名称が定着しているため見合わせる方向だ。

変更には自衛隊法のほか、防衛省職員給与法や関連する政省令の改正なども必要で、複数年かかる可能性がある。