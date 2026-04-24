【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う20代女性俳優ランキング！ 2位「橋本環奈」、堂々1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
多くの人が、一度くらいは芸能人の顔に生まれ変わりたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そこで、今回は「この人の顔になりたい」と思う、「20代女性俳優」に投票していただきました。
それでは、「この人の顔になりたいと思う20代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは橋本環奈さんです。橋本さんは、アイドルグループで活動している時に“千年に一人”の逸材だとネットで話題を獲得。その後、2016年公開の映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を務め、一気に俳優として大ブレークします。
現在まで数多くの話題作で主演やヒロインを務め、2024年にはNHK連続テレビ小説『おむすび』で主人公を熱演。『NHK紅白歌合戦』で司会を務めるなど、国民的人気の俳優として知られています。現在でも美貌を注目されることが多く、高い支持を得ました。
回答者からは、「誰がどう見ても文句なくかわいい」（40代／沖縄県）、「男性からも女性からも好かれる顔だから」（30代／長崎県）、「あの顔になったらどれくらい化粧が楽になるか気になる」（30代／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは今田美桜さんでした。今田さんは、地元でモデルデビューし“福岡で一番かわいい女の子”としてメディアで話題に。その後、2015年公開の映画『罪の余白』をきっかけに俳優業を本格化し、2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレークします。
これまで数多くのヒット作で主演を務め、2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを担当。『NHK紅白歌合戦』の司会も務め、幅広い世代から愛される国民的人気の俳優です。現在でも美しさは健在で、公式Instagramで写真を配信するたびに話題を集めています。
回答者からは、「女性として、ずっとあこがれています。1度顔を交換して欲しいと何度願ったことか」（20代／広島県）、「きれいなのにかわいくて、品もある。すべてが揃っているお顔立ち」（30代／神奈川県）、「あの大きな目にあこがれる。メイクするのが楽しそう」（40代／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
多くの人が、一度くらいは芸能人の顔に生まれ変わりたいと思ったことがあるのではないでしょうか。そこで、今回は「この人の顔になりたい」と思う、「20代女性俳優」に投票していただきました。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：橋本環奈／59票
2位に選ばれたのは橋本環奈さんです。橋本さんは、アイドルグループで活動している時に“千年に一人”の逸材だとネットで話題を獲得。その後、2016年公開の映画『セーラー服と機関銃−卒業−』で初主演を務め、一気に俳優として大ブレークします。
現在まで数多くの話題作で主演やヒロインを務め、2024年にはNHK連続テレビ小説『おむすび』で主人公を熱演。『NHK紅白歌合戦』で司会を務めるなど、国民的人気の俳優として知られています。現在でも美貌を注目されることが多く、高い支持を得ました。
回答者からは、「誰がどう見ても文句なくかわいい」（40代／沖縄県）、「男性からも女性からも好かれる顔だから」（30代／長崎県）、「あの顔になったらどれくらい化粧が楽になるか気になる」（30代／兵庫県）などの意見が寄せられました。
1位：今田美桜／86票
1位に選ばれたのは今田美桜さんでした。今田さんは、地元でモデルデビューし“福岡で一番かわいい女の子”としてメディアで話題に。その後、2015年公開の映画『罪の余白』をきっかけに俳優業を本格化し、2018年放送のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）でブレークします。
これまで数多くのヒット作で主演を務め、2025年にはNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを担当。『NHK紅白歌合戦』の司会も務め、幅広い世代から愛される国民的人気の俳優です。現在でも美しさは健在で、公式Instagramで写真を配信するたびに話題を集めています。
回答者からは、「女性として、ずっとあこがれています。1度顔を交換して欲しいと何度願ったことか」（20代／広島県）、「きれいなのにかわいくて、品もある。すべてが揃っているお顔立ち」（30代／神奈川県）、「あの大きな目にあこがれる。メイクするのが楽しそう」（40代／富山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)