東京・有明で２５日に開場する新劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」のこけら落とし公演となる舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（２５日〜５月２４日）の囲み取材が２４日、行われた。スタッフ、キャスト１２人が登壇した。

ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める今作は、永遠の若さが手に入る伝説の薬「ＡｍｂｅｒＳ」に隠された秘密を巡る物語。なにわ男子・大橋和也、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人がダブル主演を務める。

今作には猪狩蒼弥、嶋粼斗亜、川粼皇輝、松尾龍のジュニア４人も出演。猪狩は「日々勉強です。経験豊富なお二人（＝大橋、寺西）の背中を見ながら成長しています。でも、キャストの信頼は圧倒的にこちらに…」と寺西の肩に手を置き、「大橋君は昨日の最終通し（稽古）でもステージ上でテンパると関西弁出ちゃう」と暴露。加藤は、「お〜い！違う俳優呼ぶ！？今から（なにわ男子の）道枝（駿佑）呼ぶ！？」と突っ込んだ。

関西ジュニアの嶋粼は、“直属の先輩”である大橋について「今回、兄弟という役柄ですし、関西ジュニアとして一緒に活動していただいた時代から本当のお兄ちゃんのような存在。（今作でも）兄弟らしい関係が自然に見てもらえるのかなと楽しみです。寺西君は今回の作品で初めて関わらせていただいた。本当に優しくて、気さくにいろんな話させていただけたらな」と声を弾ませた。

川粼は、「寺西君とは、僕が小学生か中学生くらいの時に一瞬ドラマでご一緒したことがあるけど、本格的な共演は初めて。大橋君には柔らかい空気の作り方を勉強させていただいております。座長の雰囲気でカンパニーの空気が変わるというのは本当なんだなって」と尊敬のまなざしを向けた。

松尾は、過去にミュージカル「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」で寺西と共演しており、「（今作でも）寺西君は全てにおいて“覚えること”が早すぎる。お忙しいのに台本も完璧に覚えて来る。僕たち後輩はヒヤヒヤしちゃって、手に汗握りながら台本を覚えていました」と刺激を明かした。

会見には河原雅彦氏、市川右團次、真風涼帆、山粼玲奈、渡部豪太も登壇した。