山形県内企業の魅力を紹介するキャリアハンドブックが、県内すべての中学２年生に配布されました。

【写真を見る】仕事内容や企業の魅力を分かりやすく紹介！ 出版社が中学生に企業紹介ハンドブックを贈呈 地元企業へ関心を（山形）

山形の未来を担う若者たちに県内企業に興味を持ってもらい地元定着につなげることが狙いです。

大内希美アナウンサー「山形で働きたいけどどんな仕事があるんだろう。。。進路どうしようかな。。。そんな時に役立つのが『やまがたグッドジョブマガジン』です！」

このキャリアハンドブックは山形市の出版社「青陵社」が発行したものです。ハンドブックには、県内５１企業の仕事内容や、社員が感じる企業の魅力が分かりやすく紹介されていて読み応えのある１冊に仕上がっています。

ハンドブックはすでに学校を通して県内すべての中学２年生およそ８１００人に無料で配布されているということです。

若者の県外流出が深刻な問題となるなか、山形の未来を担う若者たちに、早いうちから地元の企業について知り関心を持ってもらうことで県内就職を将来の選択肢として考えてもらいたいということです。

青陵社 佐竹純一 代表「（山形には）素晴らしい企業がたくさんある。将来的には山形で仕事をしてもいいかなと思ってもらえるように思いを込めたのでこのガイドブックを活用してもらいたい」

青陵社では来年度以降、掲載する企業の数を増やしつつ毎年発行していきたいとしています。