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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「朝日カルチャーセンター『脳とこころを考える』（２０２６年４月２３日）冒頭モノローグ、Waymoに乗った経験、最近の人工知能の状況、ナイツのおふたりの姿に学ぶ」を公開した。動画では、サンフランシスコでの最新テクノロジーの体験談とAI業界の熾烈な現状、そしてお笑いコンビ・ナイツから学んだというプロ意識について語っている。



4月にサンフランシスコで開催された人工知能の学会に参加した茂木氏。滞在中に完全自動運転車「Waymo」に乗りまくったと明かし、「思った以上に完成度の高い技術」とその実用性を高く評価。この自動運転技術は今後、東京など日本の都市にも導入されていくだろうとの見解を示した。



続けて、凄まじいスピードで進化を続けるAI業界の現状に言及。2023年に「ChatGPT」が登場して以来、業界全体が「今でも戦争状態」であると指摘する。自律型AIエージェントがネット上で勝手に様々なタスクをこなしてしまうといった最新技術の恐るべき進化や、AIの倫理規定の策定など、日々新たな課題が生まれている状況を説明。「明らかにするべきこと、考えなきゃいけないことがたくさんある」と述べ、時間が有限な中で対応に追われる専門家たちの苦労に触れた。帰りの飛行機の中で、この熾烈な状況は「当分続く」としみじみ感じたとしつつも、「人生の一番面白い時期を迎えている」と技術的変革の最前線に身を置く充実感を語っている。



動画の後半では、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組で共演したナイツのエピソードを披露。彼らが自前の衣装を持参し、日常的に浅草演芸ホールや東洋館の舞台に立っているからこそ、息をするように自然と漫才師の顔に切り替わる姿に感銘を受けたという。



自身もAIに関する講義などでフロントに立つ立場であることから、「ステージに立ったら言い訳は一切なくて、そこまでの経緯とか関係ない」と、カメラが回れば即座に本領を発揮するナイツの姿に深く共感。最先端のAI事情からお笑い芸人の姿勢まで、多角的な視点で「現場に立つ人間の覚悟」を伝える内容となっている。