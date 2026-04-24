桑田佳祐、9年ぶりCDシングル詳細発表 『あかね噺』W主題歌に加え新曲「南谷ミュージック・シティー」も
桑田佳祐が6月24日に発売するCDシングル「人誑し / ひとたらし」の収録曲が発表され、テレビアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、さらにもう1曲の新曲が収録されることが明らかになった。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
2017年リリースの「君への手紙」以来、9年ぶりの桑田のCDシングルには、1曲目にテレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』オープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」を収録。2曲目には同アニメのエンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が収録され、3曲目にさらなる新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録されることも明らかになった。楽曲の詳細は後日発表となる。
CDの早期予約者限定購入特典となる「スペシャル・シリアルコード」による、夏の全国ツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』のチケット受付（抽選）もスタート。同ツアーは、7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日本全国10ヶ所22公演を巡る。これは昨年サザンオールスターズで開催した全国ツアーに肩を並べる公演数の大規模ツアーとなる。10ヶ所中5箇所（熊本、三重、神戸、Kアリーナ、TOYOTA ARENA）がソロとしてもバンドとしても初めて訪れる会場であり、古希を迎えてもなお新しい経験やチャレンジを続ける姿勢を感じる内容になっている。
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2017年リリースの「君への手紙」以来、9年ぶりの桑田のCDシングルには、1曲目にテレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』オープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」を収録。2曲目には同アニメのエンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が収録され、3曲目にさらなる新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録されることも明らかになった。楽曲の詳細は後日発表となる。