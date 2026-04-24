和井田製作所 <6158> [東証Ｓ] が4月24日大引け後(16:40)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.2億円→3.4億円(前の期は7.3億円)に44.9％下方修正し、減益率が15.1％減→53.3％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の5億円→2.2億円(前年同期は3.4億円)に55.9％減額し、一転して35.0％減益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の見通しにつきましては、一部のユーザーにおいて、米国の関税措置への懸念から設備投資に慎重な姿勢が継続したことや、イラン情勢の悪化に起因する海上輸送の混乱等の影響および輸出手続きの遅延等により製品の輸出が滞り、一部の売上が来期に移行したことから、売上高は期初予想を下回る見通しとなりました。 また、売上高の減少に加え、将来の海外展開を見据えた積極的な投資を行ったことや、円安の影響により外貨建ての海外関連費用の負担が増加したこと等により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益についても期初予想を下回る見通しとなりました。以上の理由により、2026年３月期通期の連結業績予想を修正いたします。※上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおりますので、実際の業績等は今後の様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。