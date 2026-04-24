【あすから】“イケメン詐欺師”イ・ミンホ×“人魚”チョン・ジヒョンの切なく美しい愛を描く 韓国ドラマ『青い海の伝説』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ミンホ、チョン・ジヒョンが出演する韓国ドラマ『青い海の伝説』（ノーカット日本語字幕版／全20話／2016年）が、あす25日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 前8：00〜、前9：30〜、前11:00〜／毎週日曜 前8：00〜、前9：30〜）
【場面ショット】『青い海の伝説』イケメン詐欺師を演じるイ・ミンホ
同作は、『星から来たあなた』の脚本家パク・ジウン×『主君の太陽』の演出家チン・ヒョクと、韓ドラ界最強タッグが贈る究極のロマンス。イ・ミンホ、チョン・ジヒョンが共演し、都会に迷い込んだ人魚とイケメン詐欺師が時を越えて巡り会う、ファンタジーラブストーリー。韓国に古くから伝わる人魚物語をモチーフに、人間と人魚の切なく美しい愛を描く。
最高視聴率21％を記録。第1話から最終話まで同時間帯視聴率1位を独走し、「2016 SBS演技大賞」4部門受賞の大ヒット作となる。
■あらすじ
1598年、激しい嵐で海岸に打ち上げられてしまった美しい人魚セファ（チョン・ジヒョン）は、近隣の村民に見つかり、この地の権力者で商人のヤン（ソン・ドンイル）に捕まってしまう。ヤンは新しく赴任してきた県令のキム・タムリョン（イ・ミンホ）に取り入るため捕らえた人魚を見せるが、人魚を哀れに思ったタムリョンは、ヤンが行ってきたさまざまな不正行為を見逃してあげる代わりに人魚を自由にするよう命じ、人魚の命を救う。
時は流れ、現代のソウル。タムリョンはホ・ジュンジェ（イ・ミンホ）という稀代の詐欺師に生まれ変わり、詐欺仲間のナムドゥ（イ・ヒジュン）とテオ（シン・ウォンホ／CROSS GENE）と共に世界をまたにかけて詐欺を働いていた。そんなある日、スペインに滞在していたジュンジェは、ホテルの部屋で見知らぬ女性を発見。それは、初めて陸に上がってきた人魚（チョン・ジヒョン）だった…。
■演出
チン・ヒョク『華麗なる遺産』『シティーハンター in Seoul』『主君の太陽』
■脚本
パク・ジウン『星から来たあなた』『愛の不時着 』『涙の女王』
■キャスト
イ・ミンホ『花より男子〜Boys Over Flowers』『シティーハンター in Seoul』『相続者たち』
チョン・ジヒョン『猟奇的な彼女』『星から来たあなた』『北極星』
イ・ヒジュン『オフィスの女王』『ミストレス〜愛に惑う女たち〜』『マウス〜ある殺人者の系譜〜』
シン・ウォンホ（CROSS GENE）『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』『ロマンスは命がけ！？』
ソン・ドンイル『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』『ゴースト・ドクター』『あなたが願いを言えば』
イ・ジフン『六龍が飛ぶ』『新米史官ク・ヘリョン』『壁越しの彼女』
ファン・シネ『熱愛』『人生最高の贈り物〜ようこそ、サムグァンハウスへ〜』
ナ・ヨンヒ『黄金の仮面〜復讐のシンデレラ〜』『涙の女王』
シン・ヘソン『彼女はキレイだった』『黄金の私の人生』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』
【場面ショット】『青い海の伝説』イケメン詐欺師を演じるイ・ミンホ
同作は、『星から来たあなた』の脚本家パク・ジウン×『主君の太陽』の演出家チン・ヒョクと、韓ドラ界最強タッグが贈る究極のロマンス。イ・ミンホ、チョン・ジヒョンが共演し、都会に迷い込んだ人魚とイケメン詐欺師が時を越えて巡り会う、ファンタジーラブストーリー。韓国に古くから伝わる人魚物語をモチーフに、人間と人魚の切なく美しい愛を描く。
■あらすじ
1598年、激しい嵐で海岸に打ち上げられてしまった美しい人魚セファ（チョン・ジヒョン）は、近隣の村民に見つかり、この地の権力者で商人のヤン（ソン・ドンイル）に捕まってしまう。ヤンは新しく赴任してきた県令のキム・タムリョン（イ・ミンホ）に取り入るため捕らえた人魚を見せるが、人魚を哀れに思ったタムリョンは、ヤンが行ってきたさまざまな不正行為を見逃してあげる代わりに人魚を自由にするよう命じ、人魚の命を救う。
時は流れ、現代のソウル。タムリョンはホ・ジュンジェ（イ・ミンホ）という稀代の詐欺師に生まれ変わり、詐欺仲間のナムドゥ（イ・ヒジュン）とテオ（シン・ウォンホ／CROSS GENE）と共に世界をまたにかけて詐欺を働いていた。そんなある日、スペインに滞在していたジュンジェは、ホテルの部屋で見知らぬ女性を発見。それは、初めて陸に上がってきた人魚（チョン・ジヒョン）だった…。
■演出
チン・ヒョク『華麗なる遺産』『シティーハンター in Seoul』『主君の太陽』
■脚本
パク・ジウン『星から来たあなた』『愛の不時着 』『涙の女王』
■キャスト
イ・ミンホ『花より男子〜Boys Over Flowers』『シティーハンター in Seoul』『相続者たち』
チョン・ジヒョン『猟奇的な彼女』『星から来たあなた』『北極星』
イ・ヒジュン『オフィスの女王』『ミストレス〜愛に惑う女たち〜』『マウス〜ある殺人者の系譜〜』
シン・ウォンホ（CROSS GENE）『ビッグ〜愛は奇跡＜ミラクル＞〜』『ロマンスは命がけ！？』
ソン・ドンイル『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』『ゴースト・ドクター』『あなたが願いを言えば』
イ・ジフン『六龍が飛ぶ』『新米史官ク・ヘリョン』『壁越しの彼女』
ファン・シネ『熱愛』『人生最高の贈り物〜ようこそ、サムグァンハウスへ〜』
ナ・ヨンヒ『黄金の仮面〜復讐のシンデレラ〜』『涙の女王』
シン・ヘソン『彼女はキレイだった』『黄金の私の人生』『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』