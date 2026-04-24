元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）は24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週ぶりに生出演。先週番組を休んだ際に、こよなく愛するハワイに行ったとみられる日焼け顔で登場し、レギュラーコメンテーターの元同局社員、玉川徹氏から「顔がハワイなんだよ」と、ツッコミを受けた。

日に焼けた一茂のドヤ顔風の表情がアップとなる中、一茂は「その辺のご批判は一切受け付けません」と繰り返し、ハワイ渡航を否定も肯定もしなかった。

同番組ではこの日、恒例のパネル特集で、「最新研究 長生きしたいシニアは肉 医師が勧める『新』肉食慣習」をテーマに、ご長寿のシニアには、肉を食べる人が多いという事例を紹介。黒柳徹子が焼き肉を食べる様子をアップした動画を紹介したほか、立川パークスクリニックの久住英二院長がスタジオ生出演し、たんぱく質不足を補うために、高齢者は菜食中心でなく肉や魚を中心にしっかり食べることが大切という観点から、効果的な肉の食べ方などについて、詳細にアドバイスした。

一茂は、ハワイ渡航を明言こそしなかったが、「この間、おととい、帰りの機内で91歳のおばあちゃんと会った。全然知らない人だけど、おれがどれくらいまで海外旅行できるかなと思った時、91歳でピンピンしていて」「何をやっているんですかとたずねたら、ヨガをやっていると。姿勢がすごくいい。姿勢がいい人は長寿だと、勝手に思っている」などと、口にした。

その後、視聴者からの質問コーナーで、「朝昼晩、いつお肉を食べたらいい？」という質問に、久住院長が「漢方の考え方なら、肉は体を温める。身体を温めたほうが動きやすくなりますし、私は旅行医学という専門もあるが、時差ボケを解消するには朝ご飯にあたるもの（食事）で肉を食べるんです」と、アドバイス解説した。

この解説に、一茂はハワイでの朝食が念頭にあるのか「パンケーキじゃないんですね？」と、確認。番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一から「ハワイでしょ？」とツッコミが入ると、一茂は「すみません。ちょっと個人的な話をして…」と応じたが、ここですかさず玉川氏が「頭がさ、ハワイから抜けてないんだよ」と、指摘。羽鳥が「（朝は肉ではなく）パンケーキを食べたいんだよ」と述べると、一茂は「僕の場合は、そこがベースですから。お願いします」と涼しい顔で応じ、「でも、一茂さんは時差ボケがよくあるんですから、肉を食べた方がいい」と勧められた。

一茂は「時差ボケは確かにひどいね」と応じつつ、「夜は肉を食べているけど、現地の夜じゃだめなんだよね」「（ハワイに）おいしいパンケーキ店があるんだよ」と口にしたため、堪えかねた？ 玉川氏が「一茂さん、顔がハワイなんだよ。顔がさぁ。どうよ、この色」と苦笑いで指摘。画面には、日に焼けた一茂のどや顔がアップになった。

すると羽鳥は、「玉川さん、み〜んなが思っている。み〜んなが、触れていない」と、一茂が最近、ハワイに滞在していたことを示唆。「ああ〜」と納得する玉川氏に、一茂は「その辺のご批判は、一切受け付けません」とだけ応じた。

羽鳥は「もうね、テレビ朝日の技術力にも限界があります」と、一茂の「ハワイ焼け」をイジったが、一茂は、淡々とした表情で「その辺のご批判は、一切受け付けません」と、繰り返した。