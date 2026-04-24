テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、「最新研究“長生きしたいシニアは肉”医師が勧める新肉食習慣」と題して高齢者の食生活を特集した。

スタジオには医師を招き肉や魚が健康、長寿につながる効果などを解説した。

その中で６０代男性からの「朝昼晩、いつお肉を食べたらいいんでしょうか？」との質問を紹介。これに医師は「３食とも食べた方がいい。特に朝はたんぱく質が不足がちなので朝から食べた方がスタートダッシュとしては良い」と回答した。

さらに「時差ボケの時に解消するには朝ご飯にあたる食事に肉を食べている。その方が動きやすくなっている」とコメントすると、２週間ぶりに番組に出演した金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は「パンケーキじゃないんですね」とつぶやいた。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーから「ハワイでしょ！」と突っ込まれると、精悍に日焼けした顔の長嶋は「すみません、個人的な話を」と返したが、元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「頭がさ、ハワイから抜けてないんだよ」と突っ込むとスタジオは爆笑に包まれた。

２人の突っ込みに長嶋は「そこがベースですからすべて。お願いします」と笑顔で返した。さらに「おいしいパンケーキ屋があるんですよね」とほほえんだ。

スタジオでは、医師による朝食での肉の食べ方などを解説したが、玉川氏は「一茂さん顔がハワイなんだよ。顔がさ…どうよ、この色」と日焼けした長嶋の顔を突っ込むと羽鳥アナは「玉川さん、み〜んなが思っている。み〜んなが触れてない」となだめ、長嶋は「その辺のご批判は一切受け付けません」とほほ笑んでいた。