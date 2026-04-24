コンラッド東京は、「シェフズ・トリート・ランチビュッフェ〜夏の北海道〜」を5月11日から9月4日まで開催する。

選べるメインは北の大地牛のグリル（プラス1,000円）、特大あさり・北海シマエビ・クロソイを使ったブイヤベース、カニのベニエとウニのリゾットを合わせたキンキの鱗焼き、北海道産カスベのムニエル、北海道産チキンとチョリソーのカチャトーラの5品。ビュッフェにはミニいくら丼、味噌バターあさりラーメン、ミズダコのカルパッチョなどの前菜、北海道コブサラダなどのサラダ、ブレッド、メロンのショートケーキ、チェリーとバニラのカップケーキ、ベイクドチーズケーキなどのデザートに加え、カニ酢・レモン・スパイシーカクテルソース・カニ味噌豆乳クリームとともに楽しむズワイガニを用意する。

場所は28階セリーズ。平日と7月20日、8月11日限定。提供時間は正午から午後1時半までの120分制。料金はスタンダードが8,000円、コンラッド・ベア付きが9,500円、3歳から5歳までは3,500円、6歳から12歳までは4,500円で、子どもは選べるメインを除くビュッフェ料理のみ。税・サービス料込。