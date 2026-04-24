新しい電動Cクラスで電気自動車の中型セグメントを再定義

メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric

メルセデス・ベンツの基幹車種「Cクラス」が新型に生まれ変わった。このたび発表されたのは同車初となるBEVモデルだ。

Cクラスは、メルセデス・ベンツのベストセラーかつ最も人気のあるモデルシリーズのひとつ。190シリーズの後継として1993年に初代Cクラスが誕生してから2021年に発表された5代目まで、革新を重ねて成功を収めてきた。

同社は6代目となる新型Cクラスについて、「メルセデス・ベンツは、初の完全電動新型Cクラスで再びこのセグメントをリードし、再定義します」とアピール。メルセデス・ベンツ グループAGのオラ・ケレニウス取締役会会長は新型Cクラスをこのように紹介している。

「全く新しい電動Cクラスは、電気自動車の中型セグメントを再定義します。お客様は、この愛されるモデルの新しいバージョンに期待するすべて、つまりパフォーマンス、快適性、ダイナミクス、そしてインテリジェンスの完璧な融合をまさに手に入れることができます。さらに、これまでで最もパワフルでスポーティなCクラスであり、純粋なドライビングプレジャーと卓越した実航続距離を提供しながら、お客様にとって完璧な安息の空間となるでしょう」

ファストバックのスポーティなスタイリング

メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric

全長4883×全幅1892×全高1503mm、ホイールベース2962mmの寸法が与えられた新型は、スポーティなプロポーションの持ち主。低くフラットなフロント、引き締まったルーフライン、そして流れるような丸みを帯びたリヤがクーペのようなシルエットを生み出している。同社でチーフデザインオフィサーを務めるバスティアン・ボーディ氏はこう説明する。

「新型Cクラス電動モデルで、私たちは力強いメッセージを発信しました。それは、クラシックなエレガンスを電動時代にふさわしい形で再定義することです。引き締まった面と力強いホイールアーチで彫刻された、特徴的なクーペのようなシルエットは、見る者の心を強く揺さぶります。象徴的なイルミネーショングリルからスターデザインのヘッドライトに至るまで、あらゆるディテールがメルセデス・ベンツの新時代を象徴しています」

フロントマスクは新世代デザインを用いたグリルが目をひく。2025年9月に発表された新型EV「GLC」（日本未導入）で初めて用いられたデザインで、幅広のクロームフレーム、スモークガラス調のメッシュ構造、そして中央に一体化されたスターエンブレムを備え、新しいメルセデス・ベンツ車を象徴する。クラシックなクロームグリルを再解釈し、卓越した存在感で現代へと昇華させたもので、周囲の輪郭とパネルはライトアップ可能だ。車両の開閉時や充電時にはアニメーション表示される。

近年発表された新型メルセデス・ベンツ車の例に漏れず、ヘッドライトはスリーポインテッドスターモチーフが採用された。標準装備のLEDハイパフォーマンスヘッドランプは、グリルにシームレスに溶け込んでおり、デイタイムランニングライトやサイドマーカーライト、「バイザー」ウインカーが昼夜問わず新型Cクラスを魅力的に印象付ける。

リヤビューはダイナミックなファストバックデザインで、新たなるスポーティなドライビング体験を表現したものだ。空力的に傾斜したエッジと力強いショルダーラインが個性的。スターデザインの丸型4灯テールライトは、新型Cクラスのスポーティなキャラクターを際立たせるのにひと役買っている。

ファストバックスタイルのフォルムをはじめ、流線型の前後エプロン、フロント部分の隙間のシーリング、スポイラーモールディングを含むドアミラー、そして滑らかなアンダーボディなど、細部まで空力性能に配慮。その結果、空気抵抗係数（Cd値）はクラストップ水準の0.22を実現。ちなみに、このCd値は0.01改善すると航続距離が約2.5%アップする。

39.1インチのMBUXスーパースクリーンを採用

メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric

インテリアデザインはCクラスの特長であるエレガンスとスポーティさの融合を完全に再解釈。最大限の乗り心地を追求し、アナログとデジタルの美学がシームレスに融合することで、このセグメントでは他に類を見ない上質さが表現された。

なんといっても「MBUXスーパースクリーン」の採用は大きなインパクトがある。スクリーンサイズは39.1インチ（99.3cm）で、乗員は圧倒的な没入感に浸れる。トリムエレメントの下端にさりげなく組み込まれたアンビエントライトは浮遊感を強調し、インテリアに独特の雰囲気を醸し出す。

最新のMB.OS（メルセデス・ベンツ オペレーションシステム）によって、Googleマップをベースにしたナビゲーション体験を実現。Googleとメルセデス・ベンツのパートナーシップの一環として開発されたこのナビソリューションは、Googleマップと連携して車載対話型サービスを提供するGoogle Cloudの新しいオートモーティブAIエージェントを統合した最初のシステムのひとつだ。

これにより、従来のルート案内システムよりもはるかに多くの変数に対応する。走行距離だけでなく、エネルギー、状況、環境も考慮に入れる「メルセデス・ベンツ ナビゲーションwithエレクトリック インテリジェンス」は、数多くの要素に基づき、必要に応じて充電停車を含めた、最速かつ最も快適なルートを計画。交通渋滞や運転スタイルの変化にも柔軟に対応する。

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専用設計のフル電動アーキテクチャーにより、キャビンはゆったりと寛げる空間を実現。2962mmのホイールベースは従来のCクラスセダンより92mm長く、これにより前席乗員は足元スペースが12mm広くなっている。標準装備のパノラミックルーフの効果で、最大ヘッドルームは前席で22mm、後席で11mm広くなった。

パノラミックルーフは広々としたキャビン空間を効果的に演出する。オプションの「スカイコントロール」パノラミックルーフでは、ガラス面を数ミリ秒で透明と不透明に切り替え可能だ。9つの独立した切り替え可能なセグメントに分割されているため、乗員はそれぞれ、どのエリアにどれだけの光を取り入れるかを個別に設定できる。不透明設定では、直射日光による眩しさを軽減。これは、前席乗員がMBUXハイパースクリーンで動画を視聴している場合や、後席乗員がタブレットでコンテンツを視聴している場合に有効だ。アンビエントライト（オプション）と組み合わせることで、162個の星が個別に選択した色でライトアップされ特に夜間に他に類を見ない視覚体験を生み出す。

センターコンソールには、ワイヤレス充電トレイ、音量調節用のローラースイッチなどを備えたコントロールパネル、ドリンクホルダーを配置。新しいマルチファンクションステアリングホイールには、ボリュームローラースイッチとリミッター、そしてACCの「ディストロニック」操作スイッチが備わっている。デジタル機能と物理的な要素の組み合わせにより、直感的な操作を実現している。

フロントシートはヒーターやベンチレーションのほか、マッサージ機能や4Dサウンド機能を内蔵。バックレストは電動空気圧式4方向ランバーサポートにより、背骨の自然なカーブに合わせて調整できるので、長距離ドライブにおいて効果的な疲労軽減効果をもたらす。

荷室は後部の470Lのほか、フロントフード下の収納スペース「フランク」が101L確保されている。

「C 400 4MTICエレクトリック」は0-100km/h加速4.0秒

メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric

発表時に公開されたのは前後2モーターの四輪駆動モデル「C 400 4MATICエレクトリック」。システム総合で最高出力360kW（489ps）、最大トルク800Nm（81.6kgf-m）を発揮し、0-100km/h加速を4.0秒でこなす性能が与えられている。

バッテリー容量は94kWhで、一充電航続距離は最大で762kmをマーク。800Vシステムの採用は、わずか10分で最大325km走行分の急速充電を可能にした。これにより、短時間の充電を挟めば1000km以上の移動も容易となる。

リヤアクスルの永久磁石同期モーター（PSM）は2速トランスミッションを組み合わせており、高効率と力強いパフォーマンスを両立。1速は発進時から優れた加速性能を発揮し、高い牽引能力と市街地走行でも優れた効率を発揮。そして2速は高速走行時の動力伝達と高効率を実現するように設計されており、長距離走行でも優れた航続距離と快適性を確保する。

フロントアクスルにもPSMが搭載されるが常時駆動するわけではなく、走行状況に応じてブースト的に機能する。低負荷時にはディスコネクトユニットを介してモーター駆動は瞬時に切り離され、停止状態を維持。これにより、フロントアクスルの損失を最大90%削減し、航続距離延長に貢献する。

フロントに4リンク式、リヤにマルチリンク式を採用したサスペンションは、オプションでエアサスペンションの「エアマチック」が選択できる。これには最大4.5度の後輪操舵システム「リヤアクスルステアリング」が組み合わされ、最小回転半径は非装着車の6.05mから5.6mに短縮する。車速70km/h以上では後輪が前輪と同方向に2.5度操舵し、安定性が高まる。

SPECIFICATIONS

メルセデス・ベンツC 400 4マチック エレクトリック｜Mercedes-Benz C 400 4MATIC Electric

ボディサイズ：全長4883×全幅1892×全高1503mm

ホイールベース：2962mm

乗車定員：5人

車両重量：2460kg

システム最高出力：360kW（489ps）

システム最大トルク：800Nm（81.6kgf-m）

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：4.0秒

最高速度：210km/h

バッテリー容量：94kWh

WLTPモード一充電航続距離：762km

※諸元は欧州仕様