この先の天気は周期的に変化し、次にまとまった雨となるのは27日(月)となりそうです。週末は西から天気が下り坂で、週明けは東海や関東の沿岸部を中心に雨となり、通勤・通学の時間帯に影響もありそうです。その後もすっきりしない天気が続くため、洗濯や外出のタイミングに注意が必要です。

25日(土)は広く晴れる 26日(日)は西から天気下り坂

25日(土)は北日本付近に中心を持つ高気圧に覆われて、北海道から九州にかけて、広く晴れるでしょう。行楽日和となる所が多くなりそうです。ただ、九州南部や沖縄は湿った空気の影響を受けやすく、雲が広がり、所々で雨が降る見込みです。





26日(日)は高気圧が東へ離れ、西から低気圧が近づくでしょう。九州や四国では次第に雨が降り出し、雷を伴って降り方が強まる所もありそうです。近畿や東海、関東は日中は晴れ間がありますが、次第に雲が増えて、天気は下り坂となるでしょう。東北と北海道はおおむね晴れそうです。

27日(月)の通勤・通学の時間帯は東海や関東を中心に雨

27日(月)は低気圧が本州の南岸付近を東へ進む見込みです。東海や関東、東北南部を中心に広く雨が降るでしょう。通勤・通学の時間帯に雨となる可能性があり、まとまった雨となる所もありそうです。沿岸部では風も強まり、横なぐりの雨となる所もあるでしょう。外出の際は、余裕を持って行動するようにしてください。一方、九州や四国などは天気が回復に向かいそうです。



28日(火)以降は、再び湿った空気や気圧の谷の影響でを受けやすいでしょう。東日本では雲が多く、雨の降るタイミングがありそうです。沖縄は前線の影響で曇りや雨の日が続き、全国的に見ても、晴天が長続きしない一週間となるでしょう。雨の降る日がたびたびあるため、最新の予報を確認しながら予定を立てるようにしてください。