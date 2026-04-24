誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

南寛人さん

製品名

キヤノン EOS 5D Mark III

使用期間

2026年1月4日～現在まで

印象に残っていること

私は現在東京の高校に通っており、今年の春から高校3年生になりました。

写真沼への初めての出会いは、友達が誘ってくれた野鳥観察です。中学2年生の時に誘われて観た都内の鳥の種類の多さに感動し、写真で収めたいという想いからコンデジで始まり、父のEOS 10D、EOS 70Dを経て現在のEOS 5D Mark IIIに至ります。

このカメラが私にとって特別なのは、初めて自分で買った一眼レフカメラだからです。周りが皆最新ミラーレス機に移行する中で、私はあの一眼レフの重厚感とシャッター音、ファインダーから直接見る世界に魅了され、こつこつお金を貯めてやっと手にすることができました。

EOS 5D Mark IIIの良さは、シャッター音と共に創り出される現代のカメラに決して負けない味のある写りです。現在は野鳥撮影に限らず自然風景全般を撮っていますが、シャッターを切るたびに響く心地よい音と共に生まれる写真には、フルサイズ機ならではの繊細かつ深みのある写りがあります。

発売された2012年から14年、今もなお現役のカメラは、今年もファインダーを通して私の青春を広げていきます。

散歩でお気に入りの新宿御苑にて。単焦点レンズによる背景のふんわり感と、5Dの鮮やかな色彩表現が桜の美しさを際立たせています

EOS 5D Mark III／EF50mm F1.8 STM／50mm／絞り優先（1/640秒、F1.8）／ISO 100

募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp