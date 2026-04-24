【ピクミンテラス in 宮島SA】 5月1日 リニューアル 【「ピクミンブルーム」内イベント】 開催期間：5月1日～2027年3月31日

5月1日に広島県廿日市（はつかいち）の宮島サービスエリア（下り線）で開催中のイベント「ピクミンテラス in 宮島SA」がリニューアルされる。

「ピクミンテラス in 宮島SA」は、「NEXCO西日本」と「ピクミン」のコラボイベント。開催期間は、2023年12月13日から2027年3月31日まで（4月1日～4月30日は一時休止）。

今回のリニューアルにより、特設ショップが新たに生まれ変わる。これに合わせてAndroid/iOS用位置情報ゲーム「Pikmin Bloom（ピクミンブルーム）」のアプリ内イベントもリニューアルされ、「ピクミンテラス in 宮島SA」内に合計5つのスペシャルスポットが出現する。スペシャルスポットではピクミンの苗とポストカードがもらえる。開催期間は5月1日から2027年3月31日まで。なお、スペシャルスポットが正常に表示されるにはアプリv143以降へのアップデートが必要となる。

□「ピクミンテラス in 宮島SA」詳細ページ（NEXCO西日本）

「ピクミンブルーム」内イベント詳細

開催期間：5月1日～2027年3月31日

イベント期間中、「ピクミンテラス in 宮島SA」にスペシャルスポットが5つ出現する。各スペシャルスポットの報酬は以下の通り。

特設ショップ：赤の「フォトバッジ」デコピクミンになる金の苗がもらえるスペシャルスポットがひとつ出現

鳥居：「おみくじ」デコピクミンになる金の苗がもらえるスペシャルスポットがひとつ出現

フォトスポット、およびピクミンスタチュー：ポストカードがもらえるスペシャルスポットが3つ出現

※「おみくじ」デコピクミンの場合、ピクミンの色や「おみくじ」の種類はランダムになります。

※スペシャルスポットからもらえる金の苗とポストカードは、それぞれ全期間でひとつずつです。

「ピクミンテラス in 宮島SA」

イベント概要場所：宮島サービスエリア（下り線）屋外スペース営業時間（年中無休）

平日：10時～18時

土日祝日：10時～19時

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