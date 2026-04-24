フィギュアスケート男子で五輪２大会連続銀メダルの鍵山優真が２４日、東京国際フォーラムで行われた世界獣医師会大会に参加した。所属先のオリエンタルバイオの渡辺和孝代表取締役社長とトークセッションを実施。１３日には来季の休養を自信のＳＮＳで発表。公表後、初の公の場となり「新しい角度からフィギュアスケートを見て色んな発見をしたい。次に向けての準備期間としてこの１年間を大事にしたい」と来季への思いを語った。

鍵山は初出場した２２年北京五輪で銀メダルを獲得。その後は日本男子のエースとして走り続けてきた。２月のミラノ・コルティナ五輪では個人、団体ともに２大会連続銀メダルを獲得。３月の世界選手権でも２位に入った。「北京五輪から色んなことを経験して過ごしてきた。それをリセットしてというか、立ち止まっていきたかった」と休養の理由を語った。

競技からは１年間離れるが、アイスショーには参加を予定。「スケートの普及活動をしていきたい」と新たな視点でフィギュアスケートと向き合っていきたいと話した。

◆鍵山 優真（かぎやま・ゆうま）２００３年５月５日、神奈川県出身。２２歳。５歳から競技を始める。１９年１２月の全日本選手権でジュニアながら３位。２０年ユース五輪で金メダル。同年の四大陸選手権でジュニアで銅メダル。シニア転向後初出場の２１年世界選手権で銀メダル、２２年北京五輪、２６年ミラノ・コルティナ五輪で銀メダル。父は９２年アルベールビル、９４年リレハンメル両五輪に出場し、９３年に全日本３連覇の正和さん