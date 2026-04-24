米紙「ニューヨーク・ポスト」（NYP）のニュースサイトによる"子供の性別特定報道"で、世界的な注目を集めた小室圭さん（34）と眞子さん（34）夫妻。同サイトはその後、子供の性別を特定しないワードに修正したが、日本メディアが「小室圭さんに最新情報」を完全にスルーしたのも、また不思議だった。

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「ニュースサイトや雑誌メディアは小室さんについて『さすがに書きすぎた』という自覚があるんじゃないでしょうか。例えば、2021年に夫妻が結婚した際には、各メディアは『国民の関心事』といった建前で、一般人である小室さんについて、あたかも公人であるかのように報道を繰り広げました。今さらではありますが、その『反省』がなされているのではないでしょうか」（ウェブニュース編集者）

2017年の婚約内定の発表直後から、様々なメディアが小室さんとその周辺を散々追い回した。小室さんの母親の金銭トラブル報道なども飛び出し、18年に予定されていた2人の結婚は延期された。

「日本のメディアは横並び意識が強い。今は自主規制で小室夫妻の報道をタブー視して一切触れないようにも見えます。逆にどこかの日本メディアがNYPのような報道をすれば、後追い報道が続出する可能性もありそうです」（同）

今は“おとなしくしているだけ”のようだ。

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「性別特定報道」と騒がれたニューヨーク・ポストの記事の内容が変わった。関連記事【もっと読む】小室圭さん&眞子さんの「子供の性別」を特定したNYポストが「baby」「child」 に修正…では、同記事に起きた“サイレント修正”について伝えている。