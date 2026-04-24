ピッチトンネルを完璧に駆使…フリードマン氏の投稿が話題

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャース・大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回無失点の好投を見せた。防御率を0.38まで向上させ、サイ・ヤング賞に推す声も浮上している。では、今季の大谷はなぜ打てないのか。その秘密が凝縮された場面があった。

大谷は初回2死一、二塁のピンチを招くも、シュミットを空振り三振に仕留めて窮地を脱した。そこから11者連続アウトを記録。そして6回には2死二、三塁とこの日最大の山場を迎えた。再びシュミットと対戦し、外角のスイーパーで三振。雄叫びを上げて感情を爆発させ、無失点に切り抜けた。

なぜ大谷は攻略できないのか。「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏がX（旧ツイッター）に公開した動画が話題を呼んでいる。6回先頭のアダメスとの対戦。大谷はフォーシーム、スイーパー、シンカーを駆使し、最後は98.5マイル（約158.5キロ）のフォーシームで空振り三振を奪った。

フリードマン氏は大谷がシンカーとフォーシームを投げた場面を重ね合わせた映像を投稿した。右手から放たれた白球は途中まで完全に同じ軌道を通り、打者のスイング直前で急激に変化している。ピッチトンネルを完璧に駆使しているのがひと目で分かる。

ゼロコンマの世界で対応を“強いられる”バッターたち。フリードマン氏の動画にファンも驚きを隠せないようだ。「打者に同情せざるを得ない」「芸術よもはや」「打てるわけなくね？」「無理ゲーすぎる」「同じフォーム、同じ腕の振りなのがよく分かるな」と日本のファンも反応した他、「こいつは人間じゃない」「CYに突き進んでいる」「ヤバいわ」「どうなってる」と海外ファンも絶句していた。（Full-Count編集部）