【UDF MLB × PEANUTS】 発売時期：8月予定 価格：各2,200円

「UDF MLB × PEANUTS LOS ANGELES DODGERS CHARLIE BROWN」

メディコム・トイは、フィギュア「UDF MLB × PEANUTS」を8月に発売する。価格は各2,200円。

「UDF PEANUTSシリーズ」に、「MLB」（メジャーリーグ）の野球チーム「LOS ANGELES DODGERS（ロサンゼルス・ドジャース）」、「NEW YORK YANKEES（ニューヨーク・ヤンキース）」、「CHICAGO WHITE SOX（シカゴ・ホワイトソックス）」、「NEW YORK METS（ニューヨーク・メッツ）」とコラボレーションした新商品が登場。各球団の帽子をかぶりグローブを着けたチャーリー・ブラウンと、各球団の帽子を深くかぶり、ユニフォームを着たスヌーピーがラインナップしている。

「UDF MLB × PEANUTS」

発売時期：8月予定

価格：各2,200円

原型製作：PERFECT-STUDIO

全高：約69、90mm

「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK YANKEES CHARLIE BROWN」

「UDF MLB × PEANUTS CHICAGO WHITE SOX CHARLIE BROWN」

「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK METS CHARLIE BROWN」

「UDF MLB × PEANUTS LOS ANGELES DODGERS SNOOPY」

「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK YANKEES SNOOPY」

「UDF MLB × PEANUTS CHICAGO WHITE SOX SNOOPY」

「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK METS SNOOPY」

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