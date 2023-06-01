「PEANUTS」と「MLB」4球団のコラボフィギュア「UDF MLB × PEANUTS」が8月発売チャーリー・ブラウンとスヌーピーがドジャースやヤンキースのユニフォームに
「UDF MLB × PEANUTS LOS ANGELES DODGERS CHARLIE BROWN」
メディコム・トイは、フィギュア「UDF MLB × PEANUTS」を8月に発売する。価格は各2,200円。
「UDF PEANUTSシリーズ」に、「MLB」（メジャーリーグ）の野球チーム「LOS ANGELES DODGERS（ロサンゼルス・ドジャース）」、「NEW YORK YANKEES（ニューヨーク・ヤンキース）」、「CHICAGO WHITE SOX（シカゴ・ホワイトソックス）」、「NEW YORK METS（ニューヨーク・メッツ）」とコラボレーションした新商品が登場。各球団の帽子をかぶりグローブを着けたチャーリー・ブラウンと、各球団の帽子を深くかぶり、ユニフォームを着たスヌーピーがラインナップしている。
「UDF MLB × PEANUTS」
発売時期：8月予定
価格：各2,200円
原型製作：PERFECT-STUDIO
全高：約69、90mm
「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK YANKEES CHARLIE BROWN」
「UDF MLB × PEANUTS CHICAGO WHITE SOX CHARLIE BROWN」
「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK METS CHARLIE BROWN」
「UDF MLB × PEANUTS LOS ANGELES DODGERS SNOOPY」
「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK YANKEES SNOOPY」
「UDF MLB × PEANUTS CHICAGO WHITE SOX SNOOPY」
「UDF MLB × PEANUTS NEW YORK METS SNOOPY」
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