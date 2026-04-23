TWICE・MOMO＆SANA『プラダを着た悪魔２』をイメージした真っ赤なドレスで登場！ジャパンアンバサダーに就任
TWICEのMOMOとSANAが、23日に行われた映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアイベントに出席。本作のジャパンアンバサダーに就任したことへの喜びや、映画への期待を語った。
【写真】MOMO、SANA、真っ赤なドレスの全身ショットが美しい〜！
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編集部を舞台に、ジャーナリスト志望でファッションとは縁のなかった主人公アンディが、絶え間なく超ハイレベルな要求を突き付けてくる編集長ミランダや、先輩アシスタントのエミリーに揉まれながら、成長していく物語。20年ぶりとなるファン待望の続編では、「ランウェイ」存続の危機を前に、ミランダとアンディが再びタッグを組み、大旋風を巻き起こす。
イベント前には、アンディ役のアン・ハサウェイ、ミランダ役のメリル・ストリープから、2人をジャパンアンバサダーに就任するというコメントの入った映像が公開。それを見たMOMOは「素敵な2人からのコメントで私たちが（ステージに）呼び込まれたので、さらに緊張感とワクワクが湧きました」と感激をあらわに。SANAも「大好きな映画のアンバサダーになれて光栄です！」と喜んだ。
この日の2人は『プラダを着た悪魔』をイメージした真っ赤な衣装で登場。MOMOは、自身が日本アンバサダーを務めるMIUMIUのカスタムメイドドレスを纏っており「このフィット感がシルエットをキレイに見せてくれています」と説明。SANAは本作のタイトルにもあるプラダのドレスを着用。「背面にあしらわれたリボンのディテールがポイントです」と紹介した。
2人はすでに本作のフッテージを鑑賞済みだそうで、MOMOは「映像ひとつひとつが素晴らしくて、もちろんファッションにもこだわっていて、早く全編が観たいです！」と。SANAも「冒頭から圧倒される世界観で、私も早く最初から最後まで観たいなと思いました」と期待を語った。
“明日へのモチベーションが上がる”という本作にちなみ、モチベーションの上げ方を聞かれると、MOMOは「私はファッションが大好きなので、ショッピングをたくさんして、好きなお洋服やアクセサリーを身に着けることで、モチベーションが上がります」と明かす。SANAは「私は頑張っている方を見たら私も頑張ろうとモチベーションが上がることがあります。それこそ『プラダを着た悪魔』を観て、前向きになれて、私も自信を持った強い女性になった気になるので、とにかく早く全編が観たいです！」と、本作の公開を本当に楽しみにしているようだった。
なお、同イベントにはプレミアムゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいら。インフルエンサーゲストとしてAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美も『プラダを着た悪魔』をイメージした衣装を着用して登場した。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
【写真】MOMO、SANA、真っ赤なドレスの全身ショットが美しい〜！
2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」編集部を舞台に、ジャーナリスト志望でファッションとは縁のなかった主人公アンディが、絶え間なく超ハイレベルな要求を突き付けてくる編集長ミランダや、先輩アシスタントのエミリーに揉まれながら、成長していく物語。20年ぶりとなるファン待望の続編では、「ランウェイ」存続の危機を前に、ミランダとアンディが再びタッグを組み、大旋風を巻き起こす。
この日の2人は『プラダを着た悪魔』をイメージした真っ赤な衣装で登場。MOMOは、自身が日本アンバサダーを務めるMIUMIUのカスタムメイドドレスを纏っており「このフィット感がシルエットをキレイに見せてくれています」と説明。SANAは本作のタイトルにもあるプラダのドレスを着用。「背面にあしらわれたリボンのディテールがポイントです」と紹介した。
2人はすでに本作のフッテージを鑑賞済みだそうで、MOMOは「映像ひとつひとつが素晴らしくて、もちろんファッションにもこだわっていて、早く全編が観たいです！」と。SANAも「冒頭から圧倒される世界観で、私も早く最初から最後まで観たいなと思いました」と期待を語った。
“明日へのモチベーションが上がる”という本作にちなみ、モチベーションの上げ方を聞かれると、MOMOは「私はファッションが大好きなので、ショッピングをたくさんして、好きなお洋服やアクセサリーを身に着けることで、モチベーションが上がります」と明かす。SANAは「私は頑張っている方を見たら私も頑張ろうとモチベーションが上がることがあります。それこそ『プラダを着た悪魔』を観て、前向きになれて、私も自信を持った強い女性になった気になるので、とにかく早く全編が観たいです！」と、本作の公開を本当に楽しみにしているようだった。
なお、同イベントにはプレミアムゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、RAN（MAZZEL）、せいら。インフルエンサーゲストとしてAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美も『プラダを着た悪魔』をイメージした衣装を着用して登場した。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。