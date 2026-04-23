(c)1994 BIGWEST/MACROSS 7 PROJECT

(c)1995 BIGWEST/MACROSS 7 MOVIE PROJECT

(c)1997 BIGWEST/OVA MACROSS 7 PROJECT

マクロスTVシリーズ第2弾作品「マクロス7」の4Kリマスター化企画「マクロス7 Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」リクエスト販売を記念し、TV未放映回も含めたTVシリーズ全52話が、YouTubeチャンネル「マクロスch」にて期間限定無料公開される。それぞれ1週間の公開で、初回の第1～3話は4月29日21時30分からプレミア公開される。

TVシリーズ「マクロス 7」第1話～第3話配信ページ

以降は毎週水曜日、金曜日20時から3話ずつプレミア公開される。TV未放送回の第50～52話(「オン ステージ」「どっちが好きなの？」「最強女の艦隊」)は6月26日20時から配信。なお、最終第49話のみ6月30日20時からの火曜日公開となる。

YouTube無料公開にあわせ、「マクロス7」のアミノテツロ監督からのコメントも公開された。

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「マクロス7 Re.MASTER FIRE!! 4K ULTRA HD Blu-ray BOX」リクエスト販売は、6月30日までにバンダイナムコフィルムワークス公式ショップ「A-on STORE」「プレミアムバンダイ」での予約数が計2,000本を達成すると実現するもの。

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実現した場合は、35ミリネガフィルムからのスキャンによる4K Ultra HD Blu-rayでBOX化され、2027年10月16日に発売される。価格は77,777円。目標数に到達しなかった場合は生産されない。

予約数に応じて仕様(封入特典)が追加。追加アイテムは複製アフレコ台本や限定デザインTシャツなど、「ファン必見の内容」としている。

【予約数と追加される封入特典】 2,100本：1.スタッフインタビュー新録ブックレット(スタンダード版) 1冊24P 2,200本：2.特製ステッカーセット 2,300本：3.ミレーヌのイラスト使用ポートレートカード12枚セット 2,400本：4.ブックレットのページ数追加(スタンダード版→ダイナマイト版) 1冊24P→約100P 2,500本：5.第1話複製アフレコ台本 3,000本：6.美樹本晴彦描き下ろしBOXイラストを使用した限定デザインTシャツ(フリーサイズ) アミノテツロ監督 コメント

――4Kリマスター版のテスト映像を視聴した印象は？

綺麗、美しいが第一印象。画面比率がスタンダード(4：3)だけど、画質の感じから最近の作品なの? と思いました。

昨今アニメーションといえばアスペクト比16：9が普通。なのにわざと4：3で作った意識高い系な作品なのか!?……と、衝撃を受けました。と、それは置いといて、実のところ蘇る記憶よりも新鮮さが勝ってしまったようです。

経年劣化ではなく経年変化を刻む貴重な資料ですね。10年後には立体映像になっているのかもしれません。

――当時の映像と比べてどうでしたか？

色の再現が素晴らしいですね。一言で言うとアダルトになった気がします。(←どういうこと!?と思わずツッコミ)

本来の色合いを再現しつつ、セルアニメからデジタルアニメに進化した感があります。塗り分けが強調されるのではなく馴染みよく調合されている。自然な味わいです。まさに大人のたしなみ。(←だからどういうこと!?と再ツッコミ)

しかし、フィルムを知らない子供たちにとっては、普通のことかも知れません。つまり『大人のたしなみは、子供の当たり前』というのが結論！

――ファンにメッセージをお願いします。

長い間応援ありがとうございます。最近月イチぐらいでカラオケに行くようになったんですが、この間初めて“DYNAMITE EXPLOSION”を歌いました。オープニングで流れるところは聴き馴染みがありますが、久しぶりに2番以降を聴くと「あぁこんなメロディだったな」と懐かしくも新鮮な気持ちになりました。

30年以上経ってもまだまだ新鮮な驚きがあるものなので、皆さんも是非4Kリマスターでこの作品を観直して驚きを探してみてください。