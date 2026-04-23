金シャチ土産からぴよりん弁当まで

ロケーションも生かして

出発前の最後の砦に!?

名古屋駅直結のジェイアール名古屋タカシマヤでは4月22日(水)から5月6日(水)にかけて、最大12連休という今年のゴールデンウィークに合わせた、特別仕様のデパ地下グルメを展開します。

地元ならではの手土産や名古屋めしのお弁当を、前年より約1割増の品揃えで用意。旅立ちの前にも帰省からの帰り際にも立ち寄りたくなるラインナップです。

名古屋城のシンボル

金シャチパッケージが充実

ゴールデンウィークのお土産選びで外せないポイントが、名古屋らしさが一発で伝わるデザイン。

ビジュアルでインパクトを与えながら、味でもきちんと納得させてくれる、欲張りな逸品ばかりをご紹介！

中でも今回は、330年以上の歴史を誇る名古屋城のシンボル・金シャチをあしらったパッケージが和洋菓子合わせて約20種類も集結します。

まず目を引くのが「カフェタナカ」のビジュー・ド・ビスキュイ プティ ローズ・ドゥ(1缶3,402円)。

ジェイアール名古屋タカシマヤ限定商品で、地下1階の洋菓子売場で購入可能。名古屋発の人気&老舗カフェということで、贈り物の格がぐっと上がります！

「ザ・ラムネラバーズ」の生ラムネ名古屋缶(1缶/5袋入/2,538円)は1階北ブロックデリシャスコートで展開。

見た目の可愛さとラムネの懐かしい味わいが相まって、世代を問わず喜ばれそうな一品。老若男女に配れる手土産としても超優秀ですね。

こちらは「モロゾフ」の名古屋 小倉サンドクッキー(15個入・1,188円)。小倉トースト文化をクッキーで表現した洋菓子。

地下1階の洋菓子売場で販売。

「み乃龜」の三大武将おかき(1箱・30袋入・1,620円)は、戦国武将ゆかりの地・名古屋ならではの遊び心満載の一品。地下1階の和菓子売場に並びます。

「ダイナゴン」からはダイナゴンチョコ・ダイナゴン小豆・ダイナゴン抹茶がそれぞれ2個入314円で登場(地下1階銘菓百選)。

ちょっとした手土産や、ばらまき系としても選びやすいプライスも嬉しいポイントです。

ういろうの老舗から

まさかのスライムまんじゅう

老舗の技術が生んだ、思わず二度見する可愛さ！

こちらも要注目の「青柳ういろう」のスライムまんじゅう(972円)。

名古屋の老舗ういろう店が、ドラクエのスライムとコラボした新商品です(地下1階 和菓子売場)。

老舗×キャラクターものというレアな組み合わせで、子ども用という大人も自分用に買ってしまいそうな可愛さ。売り切れる前にぜひGETしておきたい一品です。

小倉トースト風バターサンドから

西尾抹茶クッキーまで

個性派手土産をもう少し深掘り

「プレスバターサンド」のバターサンドあんバター(5個入・1,431円)は、あんバターキャラメルを挟んだ小倉トースト風の一品。

名古屋の喫茶文化を象徴する小倉トーストを、洗練されたバターサンドに落とし込んだアイデアが秀逸です(地下1階 洋菓子売場)。

「ゴディバ」の抹茶＆ホワイトチョコレートクッキー(8枚入・1,296円)は、愛知県西尾産の抹茶を使用した東海エリア限定品(地下1階 洋菓子売場)。

世界的なチョコレートブランドが地元素材で作る限定クッキーということで、これは見逃せない！

さらに「坂角総本舖」の名古屋金のえび天(12枚入・951円)は、愛知県産天然海老を使ったせんべいで、店舗での販売はジェイアール名古屋タカシマヤのみ(地下1階 和菓子売場)。

争奪戦は必至です！

旅のお供に名古屋めし弁当

旅行や帰省の移動中にお勧めの名古屋めし系のお弁当。

デパ地下の惣菜売場では、移動中にもぴったりな個性豊かなお弁当も充実しています。

「おこわ米八」のうなぎおこわ御膳(1,780円)は、香ばしく焼いたうなぎのおこわと蒲焼を一折に詰め合わせたジェイアール名古屋タカシマヤ限定品。

「みそかつ 矢場とん」の特製ロースとんかつ弁当（1,451円）は、店内厨房で作るできたての美味しさが魅力。

「べべのおそうざい」のプティコース弁当 黒毛和牛使用手捏ねハンバーグ(1,512円)は、八丁味噌と赤ワインソースのハンバーグという名古屋らしいコクのある味わいが楽しめます。

「蔦茂」の尾張名古屋の海老天まぶし弁当(1,280円)は、つゆたっぷりで食べる海老天と出汁巻きの組み合わせ。

「マツウラベーカリー」のひとくちハッピーセットR(1,201円)は、老舗弁当屋仕込みのつまめるカレーパンセット。

ぴよりんと地元惣菜店の

限定コラボ弁当は4/25～

4月25日(土)から5月6日(水)の期間限定で、名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」と地元創業の惣菜店によるコラボ弁当が3種類登場します。いずれもジェイアール名古屋タカシマヤ限定品です。

「まつおか」の鶏そぼろぴよりん弁当(1,080円)。家庭の味にこだわった手作り惣菜店が手がける、卵で仕立てたぴよりんが可愛い！

「今日のごはん 和saiの国」の和saiの国ぴよりん弁当(951円)は、野菜の彩り豊かな和惣菜が魅力の一品で、各日11時からの販売です。

「八百彦本店」のオムぴよりん弁当(1,296円)は、料亭が作るオムライス仕立てのぴよりんと、子どもも喜ぶ3種のおかずのセット。

今年のゴールデンウィークは

名古屋駅から始まる!?

名古屋を出発する人にも、帰省や旅行から戻ってくる人にも、名古屋駅直結というロケーションは最高の条件。

金シャチデザインの手土産、老舗が生んだ驚きのキャラクターまんじゅう、できたての名古屋めし弁当、期間限定のぴよりんコラボ。ただ買い物をするだけはでなく、GWの旅の気分をちょっと盛り上げてくれる仕掛けが、デパ地下にぎっしり詰まっています。

売り切れや混雑が予想されるアイテムも多いので、気になるものは早めのチェックをお勧めします。

店舗名：ジェイアール名古屋タカシマヤ

住所：名古屋市中村区名駅1-1-4

電話番号：052-566-1101

営業時間：10:00～20:00※一部店舗は異なる

定休日：不定休

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/