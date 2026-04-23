元AKB48・SKE48でタレントの大場美奈が22日、自身のインスタグラムを更新。34歳になった心境を明かした。



【写真】息子をあやす表情はママですね

「4月3日で34歳になりました」とケーキの乗った皿を手にする写真を添えて報告。「去年くらいから年齢が気にならなくなりまして この前書類に33歳って書きました あれ?33歳だっけ?って悩んで 自分の年齢をネットで確認しかけました」と記した。



「今までお誕生日をとにかく楽しみに生きていた私ですが 今年は育児でバタバタだったおかげか 楽しみにしてる間もなく誕生日を迎えました。 0時迎えずに寝たの初めてかも ライフスタイルが変わったんだなぁ」と日々の変化を感じている様子。



「どんどん増えていくふくよかな体型も なにもケアせず老いにまっしぐらなフェイスも とにかく今の自分を受け入れて愛して 元気に生きていきたいです! ポジティブに生きていきたい!! これからもどうぞよろしくお願いします」とした。



大場は2023年1月に当時はソフトバンクだった石川柊太投手(現ロッテ)と結婚、2025年5月に第1子の男児出産を発表した。



（よろず～ニュース編集部）