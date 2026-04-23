大場美奈(2022年)

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 　元AKB48・SKE48でタレントの大場美奈が22日、自身のインスタグラムを更新。34歳になった心境を明かした。

【写真】息子をあやす表情はママですね

　「4月3日で34歳になりました」とケーキの乗った皿を手にする写真を添えて報告。「去年くらいから年齢が気にならなくなりまして　この前書類に33歳って書きました　あれ?33歳だっけ?って悩んで　自分の年齢をネットで確認しかけました」と記した。

　「今までお誕生日をとにかく楽しみに生きていた私ですが　今年は育児でバタバタだったおかげか　楽しみにしてる間もなく誕生日を迎えました。　0時迎えずに寝たの初めてかも　ライフスタイルが変わったんだなぁ」と日々の変化を感じている様子。

　「どんどん増えていくふくよかな体型も　なにもケアせず老いにまっしぐらなフェイスも　とにかく今の自分を受け入れて愛して　元気に生きていきたいです!　ポジティブに生きていきたい!!　これからもどうぞよろしくお願いします」とした。

　大場は2023年1月に当時はソフトバンクだった石川柊太投手(現ロッテ)と結婚、2025年5月に第1子の男児出産を発表した。

（よろず～ニュース編集部）