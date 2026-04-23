ベトナムを国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は23日、「韓国政府はベトナムと経済の新成長動力である原発、交通インフラ、エネルギーなどでの戦略的協力を強化し、新たな『紅河の奇跡』を共に作っていくだろう」と述べた。

李大統領は同日、レ・ミン・フン首相と面談し、両国の協力に向けたフン首相の格別な支援を求めた。特に「過去、韓国は原発を通じたエネルギー自立、高速道路および鉄道を通じた物流革新、透明な決済システムなど3つの核心インフラに集中投資した」とし、「このような物理的・制度的土台の結合こそ、韓国が短期間に経済跳躍を成し遂げた決定的エンジン」と韓国の経験を紹介した。

続いて「安定したエネルギーと物流の流れは産業を支え、効率的な金融インフラが資金の流れを加速させる」とし、「中央銀行総裁職を歴任した首相が、経済繁栄の礎の役割を立派に果たされるだろう」と強調した。韓国が原発・交通・金融の3大軸で高速成長を遂げたことから、ベトナムも同様の土台を築けるよう支援するという趣旨だ。

これに対し、フン首相は「今回の訪問は両国関係の発展に新たな動力を提供するものと確信している」とし、「ベトナムは2030年までに現代産業を備えた高所得発展途上国、2045年までに高所得先進国へ飛躍するために努力している」と韓国の協力を求めた。

一方、フン首相は金民錫（キム・ミンソク）首相のベトナム訪問を公式に要請した。李大統領は「招待に感謝する」とし、「帰国したらすぐに伝え、早い時期に金首相がベトナムを訪問できるようにする」と応じた。

同日の面談には、韓国側から蠔慶勲（ペ・ギョンフン）、趙顯（チョ・ヒョン）、金正官（キム・ジョングァン）、金潤徳（キム・ユンドク）、李億遠（イ・オグォン）各長官と魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長らが同席し、ベトナム側からもレ・ホアイ・チュン外相ら核心人物が共にした。