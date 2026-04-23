夫から「完全個室の夜行バスに乗りたい」と言われましたが“片道1万8000円”と聞きビックリ！「東京-大阪」の“新幹線代”より高いですが、夜行バスにそこまでメリットはあるのでしょうか？

夜行バスは進化している

近年、夜行バスでは、座席が個室のように区切られていたり、フルフラットになったりするなど乗り心地にこだわった車両が登場しています。リラックスウェアや歯ブラシなどのアメニティが用意されていたり、車内にアロマやイオン発生器を用意したりするなどまるで動くホテルです。

ほかにも、完全個室とまではいかなくても、布で座席を区切って周囲を気にすることなく休めるシートになっており、調光や騒音対策が施されているなど、長時間乗っていても疲れにくい車両も多く、夜行バスは進化しています。

座席にテーブルが付いていたり、スマホを充電するコンセントが装備されていたりなどで、快適に移動ができるのはうれしいですよね。夜行バスは安いけれど身体に負担がかかるというイメージは、変わりつつあるのかもしれません。



豪華な夜行バスは新幹線より料金が高くなることもある

座席がゆったりとした豪華な夜行バスは、そのぶん料金が高くなる傾向にあります。例えば、あるバス会社の完全個室の夜行バスで東京～大阪間を移動すると、7000円から1万1000円の移動料金に加えて1万1000円の座席料金が必要になるため、片道に2万円以上の費用がかかることもあります。

東京駅から新大阪駅までを新幹線で移動すると、のぞみの指定席で通常期は1万4720円ですので、新幹線移動のほうが安くなるのです。夜行バスの大きなメリットであった安さがなくなってしまうので、それなら新幹線で移動したほうが安くて早いのでは？ と思う人がいるのも無理はないでしょう。



夜行バスの魅力とメリット

夜行バスのメリットは、安さだけではありません。夜遅い時間に出発して朝早い時間に到着する夜行バスは、睡眠時間を移動時間に充てることができ、現地での活動時間を長く取れるといったメリットがあります。

観光地やテーマパークに直接向かってくれるバスも多いので、乗り換えの手間がかからないのもうれしいですよね。荷物が多くなっても、長時間持ち歩く必要がないのは安心です。

また、夜行バスは途中で何ヵ所か休憩があり、目的地とは違った土地を感じられることもポイントです。移動するだけでなく、道中で名物料理を食べたり、お土産を買ったりできること、夜中のサービスエリアに寄ってワクワクした気持ちを感じられるのも、夜行バスの醍醐味（だいごみ）と言えるでしょう。



動くホテルを体感するために夜行バスを選ぶのも楽しい

今回は豪華な夜行バスを紹介しましたが、もちろん安く移動できる夜行バスもありますので、予算や用途に合わせて選ぶと良いでしょう。夜行バスのメリットは、安さだけでなく、睡眠時間を移動時間に充てられるため現地でゆっくりと観光できたり、乗り換えの手間がかからなかったりといった魅力があります。

完全個室やフルフラットの夜行バスなど、動くホテルを体感するためにあえて夜行バスを選ぶのも、旅の楽しみの1つなのではないでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー