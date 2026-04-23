6回5安打無失点も3勝目ならず

【MLB】ジャイアンツ 3ー0 ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地のジャイアンツ戦に0-3で完封負けを喫した。「1番・投手」で投打同時出場した大谷翔平投手は、投げては6回5安打無失点で降板。バットでは4打数無安打に終わり、連続出塁記録は53試合でストップした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は“打者・大谷”に注文した。

投手・大谷は最高だった。初回2死一、二塁のピンチではシュミットをスイーパーで空振り三振に。その後は11者連続でアウトに仕留めた。6回は2死二、三塁の最大のピンチを招くも、シュミットをスイーパーで空振り三振に仕留め、雄叫びを上げた。6回5安打無失点、7奪三振無四球の好投を見せた。

一方で打者・大谷は4打数ノーヒット。昨年8月24日（同25日）からの連続試合出塁は球団歴代2位に並ぶ53試合でストップした。大谷は自らの投球を援護できなかった。ロバーツ監督は“投手・大谷”を称えた一方で“打者・大谷”には注文をつけた。

「タフだよ。間違いなくタフ」とため息。大谷とカイル・タッカー外野手は「2人とも間違いなくとてつもない選手だからね。彼らは打席数が（チームで）一番多い。彼らに生産性があれば、その他全員が楽になるし、（相手に）ストレスに与えることができるし、ビッグイニングも生まれる」と復調を願った。大谷は直近7試合で29打数7安打の打率.241、0本塁打、出塁率.313にとどまっている。後を打つタッカーも同期間で打率.226、出塁率.256と不調に陥っている。

一方で指揮官は「ショウヘイの出塁率は.400近くだ。でもショウヘイのことなので、私たちは常に彼にもっと期待してしまう。そうだね……ここ数日はチームとしていいスイングができていない。できていないんだ」と、連敗に肩を落とした。（Full-Count編集部）