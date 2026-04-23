5試合連続HRは新人のメジャー最長タイ記録

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5試合連続となる10号2ランを放った。24試合目で大台に到達。新人ながら年間67発ペースという驚異的な量産ぶりで、メジャートップのヨルダン・アルバレス（アストロズ）に1本差としている。

チェイス・フィールドが騒然となった。5-10と5点を追う7回無死一塁、相手3番手のトンプソンが投じた初球をかっ飛ばした。打球はセンターに飛び込む特大弾。飛距離451フィート（約137.5メートル）で、現地実況席も驚きの声をあげていた。

17日（同18日）のアスレチックス戦で6号満塁弾を放ってから、これで5試合連続ホームラン。球団タイ記録、メジャーの新人としても最長タイ記録となった。前日のダイヤモンドバックス戦では飛距離426フィート（約129.8メートル）の特大アーチを放っていた。

昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。開幕から3試合連続ホームランと上々の滑り出しだった。その後はヒットが出ない時期もあり、この試合前まで打率こそ.234だが、23試合で21四球を選ぶなどOPS.978と指標は高かった。

米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は署名記事で「（他球団は）ムラカミを2年総額3400万ドルという控えめな契約で“ほとんど奪い取るように”獲得したことを許してしまったと後悔している」とつづるなど、現地メディアでも非常に高く評価されている。日本人選手がメジャー1年目に放った最多本塁打数は、18年の大谷翔平（当時エンゼルス）の22本。村上はこれを大きく上回るペースだ。



（THE ANSWER編集部）