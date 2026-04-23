【週刊少年チャンピオン 2026年21+22号】 4月23日 発売 価格：400円

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秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年21+22号」を4月23日に発売した。価格は400円。

週チャンでは「2号連続乃木坂46祭り」の第2弾として、今号の表紙と巻頭グラビアに乃木坂46の五百城茉央さんが登場。最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを務める五百城茉央さんの登場は今回で2回目。ルームウェアでリラックスしている姿や、青いワンピースの可憐な姿など魅力的なカットを多数掲載している。両面BIGポスター付録と限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

【五百城茉央さんコメント】

「２回目の登場ありがとうございます！ 前回は高校卒業したてでしたが20歳になりました。今回のグラビアを見て成長を感じていただけると嬉しいです！」

アニメ「桃源暗鬼 ～日光・華厳の滝編～」の制作が決定した「桃源暗鬼」が巻頭カラーで登場。「魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア」と「閻魔の教室」がセンターカラーで掲載されている。

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