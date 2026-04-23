『アベンジャーズ／エンドゲーム』アイアンマンの死に反対したジョン・ファヴロー「僕が間違っていた」 ─ 「名演技、切なかった」

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）で、アイアンマン／トニー・スタークを殺すことに反対したのは間違いだった……ハッピー・ホーガン役のジョン・ファヴローが、米にて赤裸々に認めた。

『アイアンマン』シリーズでは製作総指揮も務めるファヴローは、ロバート・ダウニー・Jr.が演じたアイアンマンに対する人一倍の思い入れを持つ人物だ。『アベンジャーズ／エンドゲーム』でアイアンマンは、世界を救うための英雄的な犠牲となって死亡してしまう。

以前のインタビューで、ファヴローはアイアンマンの死亡に猛烈に反対していたという。ファヴローは『エンドゲーム』監督のジョー・ルッソに電話で直談判し、「そんなことをしたらダメだ。ファンが打ちのめされてしまう」と、なんとかアイアンマン生存ルートを作るよう懇願していたというのだ。

このエピソードについて尋ねられたファヴローは、確かに「ルッソに話をしました」と認める。やはり、愛するアイアンマンの死亡に納得できず、ルッソに対して「これはどうなんですかね。子どもたちはあのキャラクターとともに育ったから、やっぱり影響はかなり出ちゃうんじゃないですか」と訴えていたそうだ。

ファンが深い喪失感を味わうといった影響は「実際、ありましたよね」と加えつつ、「これは言っておきたい。すごく上手く描かれていた」と続けるファヴロー。「グウィネス（・パルトロウ、ペッパー役）とロバートが名演技を披露したことで、切なさが加わっていた。素晴らしい仕事だったと思います。僕が間違っていましたよ。僕が間違っていた」と、今となっては本編の展開を全面支持しているようだ。

同シーンについて、番組ホストが「劇場でみんなが泣いていた」と反応すると、「僕も息が詰まりました」と応じたファヴロー。「あくまでも映画だとわかっていたけれど、あのキャラクターたちは長い間、僕の人生の一部でしたから」と、深い愛情とともに名シーンを振り返るのだった。

『エンドゲーム』では物語に大きな区切りがついたが、彼らの仕事は続く。ロバート・ダウニー・Jr.は新たなる悪役ドクター・ドゥームとして2026年12月18日に日米同時公開の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に復帰。そしてファヴローは監督最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開だ。