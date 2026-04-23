乃木坂46五百城茉央『週刊少年チャンピオン』に再登場「成長を感じていただけると嬉しいです！」
乃木坂46の五百城茉央が、『週刊少年チャンピオン』21+22号（4月23日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
■眩しい制服姿、夏に向けて元気にプール掃除をする姿も
『週刊少年チャンピオン』では20号に続き、「2号連続乃木坂46祭り」を開催。
第2弾となる21＋22号では、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを務める五百城茉央が、週チャンに再登場。
ルームウエアでリラックスしている姿や青ワンピースの可憐な姿など魅力的なカットが盛りだくさん。
両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施。ぜひチェックしよう。
メイン写真：(C)秋田書店 (C)乃木坂46LLC (C)藤本和典
■乃木坂46五百城茉央 コメント
■書籍情報
2026.04.23 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』21+22号
■【画像】乃木坂46五百城茉央 誌面カット
■関連リンク
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