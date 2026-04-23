カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「イングリッド」の配信を5月28日16時より開始する。

「イングリッド」は、Year 3最後を飾る追加キャラクター。2004年に「CAPCOM FIGHTING Jam」で初登場し、2006年には「ストリートファイターZERO3↑↑（ダブルアッパー）」にも登場している。今回、長い時を経てついに「ストリートファイター6」に参戦を果たす。

イングリッドはキャラクター単体をファイターコインで購入可能なほか、Year 3 アルティメットパス/キャラクターパスの所有者は、5月28日にイングリッドをアンロック可能。同時に、Year 3アルティメットパスに含まれる4キャラクター全員分のOutfit 3も配信される。

【イングリッド】【『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー】

「イングリッド」がどのように特殊な能力を使って戦うか、いくつかのメインとなる技を紹介したい。

「イングリッド」主な技を紹介

「サンシュート」

前方にまばゆい光弾を放ち、少しだけ停止したあと、勢いよく飛んでいく技。押すボタンや溜め時間によって、速度や角度が変化する。

OD（オーバードライブ）版のサンシュートは、ヒット数と威力がさらに増大。通常版が画面に残っている最中でも続けてOD版の弾を撃てば、画面いっぱいに光が広がる壮観な演出になるだろう。

「サンフレア」

「サンフレア」は、前方に光のビームを放つ技。

イングリッドは太陽の力を身に宿し、力の源「サンシンボル」を最大4つまでストックすることが可能。弱版サンフレアを使うと、かわいらしい魔法少女ポーズを決めつつ、サンシンボルを1つ溜められる。ボタンを長押しすれば、より早く溜められる。

サンシンボルは、強版やOD版サンフレアのヒット数、射程、追撃性能を強化し、自動で2ストックまで消費して放つことができる。

「ソーラーフレア」

空中から地上に向けて光線を放つ技。サンフレアと同様に、空中では弱版でサンシンボルを溜め、他の強度ではストックを消費して性能を強化することができる。

「サンライズ」

過去作にも登場した、優雅に回ってのスピン攻撃。弱版は優秀な対空技、中版は弱攻撃からキャンセルでつなげて、コンボにも組み込める。強版は少しコツが必要だが、ヒットすればソーラーフレアなどで追撃できる。OD版はガードされても反撃を受けないので使いやすく、3段目はスーパーアーツキャンセルにも対応している。

「サンヴェール」

「サンヴェール」はカウンター技で、イングリッドの輝かしい姿に触れようとした攻撃を無効化し、相手を遠く弾き飛ばす。この技は飛び道具も吸収できるが、スーパーアーツやヒット数の多い弾は防げないため、そこは注意が必要となる。OD版は発生が速く、ダウンさせられた後の切り返しにも便利。

最後の必殺技「サンバニッシュ」

「サンバニッシュ」は大胆でドラマチックなテレポート技。

前入力すると素早く相手の正面に出現してキックで奇襲攻撃し、ガードされても反撃を受けず、コンボに使うのも良い。下入力すると相手の頭上に移動し、急降下攻撃を仕掛ける。発生は早くないが、ガードされてもイングリッドが先に動ける技になっている。後ろ入力すると攻撃せず後方に退避する。攻撃を続けるか、防御に転ずるか。プレーヤーの個性が現われる技となっている。

スーパーアーツを紹介

レベル1スーパーアーツの「サンシャイン」は、超常的な連続キックで攻撃する技。発生時に相手の攻撃に対して無敵があり、サンシンボルを1つ消費して強化もできる。もし複数のストックがある場合は、ボタン長押しでさらにサンシンボルを消費して、光のリボンで相手を包み込むようになる。ダメージを増やしつつ、相手をより遠くへ弾き飛ばすことができる。

レベル2スーパーアーツの「サンオーダー」は、光の導きを上空に放ち、押したボタンの強度に応じて落下位置が異なる光弾の雨を降らせる技。サンシンボルのストックがあれば、発動後にボタンを押し続けることでパワーアップする。

技を放った後は自由に動けるため、光に打たれながら右往左往する相手を眺めていることができる。

最後はレベル3スーパーアーツの「コズミックレイ」。この技は、相手の位置に自動的に飛び道具を出現させて攻撃する究極奥義だ。

イングリッドのOutfit 2について

イングリッドのOutfit 2は、初登場時の姿をモチーフにしたおなじみの紫セーラー服姿。ワールドツアーで彼女との絆をMAXまで深めると入手できるほか、ショップからファイターコインで購入できる。

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