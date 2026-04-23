『LOVED ONE』名村辰が事件の舞台となるキャバクラで働く黒服役で出演【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第4話（5月6日）に名村辰が出演することが発表された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
二つの“告白”の間に隠された、衝撃の真実をひもとく―。被害者である栗山が発見され、最初に疑われた美幸は、警察の調べに対し、震える声で自供を始める。奨学金返済のために夜の世界に身を投じた美幸だったが、実は栗山から暴力で支配されていたという。逃げ場を失った彼女は、「毒を盛り、首を絞め、水に沈めた」と供述。その内容は、現場の状況や解剖結果とも一致する。しかし、そこへ新たな容疑者として村野が現れ、「自分が殴り、首を絞めた」と名乗りを上げる。重なり合う二人の自供と、現場に残された不可解な痕跡。果たして、二つの「自供」の裏に隠された真実とは…！？
村野役の名村は、連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）や『全領域異常解決室』（2024年／フジテレビ系）、『恋は闇』（2025年／日本テレビ系）といった話題作に相次いで出演し、着実に評価を高めている若手実力派。本作では、自供を巡り物語を翻弄（ほんろう）する黒服という複雑な役に挑む。名村が放つ定評ある演技力が、事件の行方をより一層ミステリアスに映し出す。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆名村辰コメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「ミステリーが大大大好きなので、お話をいただいた時はうれしかったです。僕が演じさせていただいた村野という役は、“愚直”という熟語をそのまま人間化したような、おろかなまでに真っすぐな人物だと感じました。撮影にあたっては、私生活から“目が濁らないこと”を心がけてのぞみました。また、松山監督をはじめ、『全領域異常解決室』のスタッフの皆さま、そして三度目の共演となる山口（紗弥加）さんとも再会でき、ご縁を感じました。皆さまのおかげで、作品の内容とは裏腹に、非常に和やかな気持ちで現場にいさせていただけました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「謎が解き明かされたその先にも、まだまだ問いが残るような、そんな第４話だと思います。誰が悪だったのか？悪とは何か？水曜22時、ぜひその結末を見届けていただけたらうれしいです！」
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
第4話でMEJが向き合うのは、華やかな夜の街の裏に潜む、若者たちの壮絶な叫びだ。名村が演じるのは、事件の舞台となるキャバクラで働く黒服・村野尚樹（むらの・なおき）。渋江は強引な経営で知られ、遺体となって発見されるオーナー・栗山隼人（くりやま・はやと）を演じる。また、その店で働き、事件の行方を大きく左右するキャスト・柳原美幸（やなぎはら・みゆき）役に花村。栗山が経営する系列店のホストであり、事件現場の第一発見者となる三浦カイト（みうら・かいと）役には宮澤佑が決定した。
村野役の名村は、連続テレビ小説『虎に翼』（2024年／NHK）や『全領域異常解決室』（2024年／フジテレビ系）、『恋は闇』（2025年／日本テレビ系）といった話題作に相次いで出演し、着実に評価を高めている若手実力派。本作では、自供を巡り物語を翻弄（ほんろう）する黒服という複雑な役に挑む。名村が放つ定評ある演技力が、事件の行方をより一層ミステリアスに映し出す。
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
◆名村辰コメント
Q.本作のオファーを受け、撮影に参加してみて
「ミステリーが大大大好きなので、お話をいただいた時はうれしかったです。僕が演じさせていただいた村野という役は、“愚直”という熟語をそのまま人間化したような、おろかなまでに真っすぐな人物だと感じました。撮影にあたっては、私生活から“目が濁らないこと”を心がけてのぞみました。また、松山監督をはじめ、『全領域異常解決室』のスタッフの皆さま、そして三度目の共演となる山口（紗弥加）さんとも再会でき、ご縁を感じました。皆さまのおかげで、作品の内容とは裏腹に、非常に和やかな気持ちで現場にいさせていただけました」
Q.視聴者の皆さまへメッセージ
「謎が解き明かされたその先にも、まだまだ問いが残るような、そんな第４話だと思います。誰が悪だったのか？悪とは何か？水曜22時、ぜひその結末を見届けていただけたらうれしいです！」