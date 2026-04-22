イラン国営テレビ「断固とした姿勢にトランプが引き下がった」

【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの停戦期限が日本時間２３日午前に迫る中、トランプ米大統領は２１日、仲介国パキスタンの要請だとして、停戦を延長するとＳＮＳで表明した。

期日は明示しなかった。イランは延長に応じる方針を表明していない。

トランプ氏はこの日、バンス副大統領、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官らとホワイトハウスで対応を協議した。その後の投稿で、イラン政府が「深刻に分裂」していると主張し、「イランから統一された提案が提出され、何らかの協議の結論が出るまで」停戦を延長するとした。米軍に対しては、イラン関連の船舶を対象に海上封鎖を継続し、即応態勢を維持するよう指示した。

米イランは今月７日に２週間の停戦で合意した。トランプ氏はこれまで、停戦を延長せず、期限後の戦闘再開を明言していた。パキスタンでの米イラン協議に参加予定だったバンス氏は、２１日の出発を見送った。

トランプ氏の表明に対し、イラン国営テレビは２１日、「イランの断固とした姿勢を受けてトランプが引き下がった」と速報した。イラン外務省報道官は２２日、記者団に、正当防衛の権利に基づいて「必要な措置を適切に講じる」と述べ、臨戦態勢を解いていないことを強調した。

イランは停戦延長を拒否し、パキスタンに代表団を送る予定はないと主張していた。ただ、水面下では両国が調整を続けているとの見方は多く、停戦延長の表明を受けて対応を慎重に検討するとみられる。

一方で、イランは２２日、ホルムズ海峡付近を「無許可」で航行していた船舶２隻を拿捕（だほ）したと発表した。うち１隻はイスラエルの関係船。イランは積み荷の検査などを行っている。