僕が推す理由。WHOOSHのクリーナーが画面をワンランク上のきれいさにする
毎日穴の空くほど見ているディスプレイ。ふとしたときに、「すごく汚れてるな…」と思うこと、ありますよね。
そんなときに、クロスで拭いたりするわけですが、それほどきれいになった感じがしないなんてこと、ありませんか？ まあ、ただクロスで拭いただけでは、汚れを伸ばして薄くしているだけみたいなところ、ありますしね。
そこで、僕が愛用している液晶クリーナーをご紹介。
WHOOSHというメーカーの液晶クリーナーです。
100％自然由来の原料で安心
こちら、アルコールフリーでアンモニアフリー。100％自然由来の、環境にやさしい脱イオン化水が主成分。これをディスプレイにシュッと吹きかけ、付属のクロスでサッと拭くと、あっという間にディスプレイがきれいになります。
この手のクリーナーはいろいろ売っていますが、WHOOSHはなんだかワンランク上のきれいさなんですよね。クロスも結構いい仕事しているのではないでしょうか。
スマホやタブレット、スマートウォッチ、ご家庭のテレビやメガネなど、あらゆるものに使えます。ご家庭にひとつ、いや一人1個持っててもいいと思います。
サイズもいろいろあるので、持ち運び用と家庭用、仕事机用と用意しておくのもアリです。
ディスプレイというディスプレイ、全部きれいにしちゃいましょう。
WHOOSH 液晶クリーナー スマホ 液晶モニタ用 抗菌クロスセット Screen Shine (2. 30ml)
1,980円
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Source: Amazon