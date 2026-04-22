Image: Amazon

毎日穴の空くほど見ているディスプレイ。ふとしたときに、「すごく汚れてるな…」と思うこと、ありますよね。

そんなときに、クロスで拭いたりするわけですが、それほどきれいになった感じがしないなんてこと、ありませんか？ まあ、ただクロスで拭いただけでは、汚れを伸ばして薄くしているだけみたいなところ、ありますしね。

そこで、僕が愛用している液晶クリーナーをご紹介。

WHOOSH 液晶クリーナー スマホ 液晶モニタ用 抗菌クロスセット Screen Shine (2. 30ml) 1,980円 Amazonで見る PR PR 2,580円 楽天で見る PR PR

WHOOSHというメーカーの液晶クリーナーです。

100％自然由来の原料で安心

Image: Amazon

こちら、アルコールフリーでアンモニアフリー。100％自然由来の、環境にやさしい脱イオン化水が主成分。これをディスプレイにシュッと吹きかけ、付属のクロスでサッと拭くと、あっという間にディスプレイがきれいになります。

この手のクリーナーはいろいろ売っていますが、WHOOSHはなんだかワンランク上のきれいさなんですよね。クロスも結構いい仕事しているのではないでしょうか。

Image: Amazon

スマホやタブレット、スマートウォッチ、ご家庭のテレビやメガネなど、あらゆるものに使えます。ご家庭にひとつ、いや一人1個持っててもいいと思います。

サイズもいろいろあるので、持ち運び用と家庭用、仕事机用と用意しておくのもアリです。

ディスプレイというディスプレイ、全部きれいにしちゃいましょう。

WHOOSH 液晶クリーナー スマホ 液晶モニタ用 抗菌クロスセット Screen Shine (2. 30ml) 1,980円 Amazonで見る PR PR 2,580円 楽天で見る PR PR

Source: Amazon