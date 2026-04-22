モノブライトが主催する対バンツアー『monobright TAIBAN Series 2026 ～SECOND PRIMAL～』の第2弾ゲストとして、モーモールルギャバンとPOLYSICSの出演が発表された。

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モーモールルギャバンとのツーマンは、7月16日に東京 Shibuya eggman、7月23日に大阪 Live House ANIMAの2公演。POLYSICSとのツーマンは9月4日に東京 渋谷WWWで開催を予定しており、本日4月22日18時よりチケット先行受付もスタートした。そのほか、対バンアーティストや会場、日程の詳細は随時発表予定だ。

また、2月に開催されたワンマンツアーのファイナルとなった渋谷クアトロ公演より、再始動後第1弾シングル「ジャンピンジャックフラッシュ」のライブ映像が公開。同ツアーにおいて1曲目に演奏された楽曲で、会場の様子がダイナミックに映し出された映像となっている。

なおモノブライトは、公式SNSで不定期に公開されている動画コンテンツ『桃野・岩中のいい加減にもほどがある！』のトーク＆ライブイベントを4月28日に下北沢Lagunaで開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）