初登場37歳女性芸人、ラスボスの風格！ Travis Japan七五三掛の“甘い誘い”に爆笑返し

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

4月16日（木）に放送された同番組では、スタジオゲストとしてTravis Japan・七五三掛龍也とカーネーション・吉田結衣が出演した。

初登場の吉田は、七五三掛とともに、職場の上司と後輩というシチュエーションを演じることに。吉田はあまりにもときめいたのか、妄想を膨らませて暴走し…!?

【映像】“上司”吉田結衣と“後輩”Travis Japan七五三掛龍也のドキドキ社内妄想劇場

今回番組では、複雑化する令和の“職場恋愛事情”についてトークが繰り広げられた。

職場でのアプローチというテーマでは、七五三掛が「僕、めっちゃ見ると思います。相手のこと」とまっすぐな瞳で語ると、吉田は「ハッハッハッ！」と迫力満点で高笑い。

「想像したら楽しいなぁと思って。ごめんなさい」と謝る吉田に、山里は「ラスボスじゃないもう、笑い方が！」とツッコんでスタジオの笑いを誘う。

初登場から“ラスボス”の風格を漂わせる吉田は、番組終盤、会社の上司になりきり、後輩男子役の七五三掛と即興芝居をすることに。

「先日、上司（吉田）に怒られた」という設定で、七五三掛は反省した表情をしながら、「先輩がどれだけ一生懸命仕事で周りのこと見てたり、どれだけ気配りができてるか気づけて……もっと先輩と話したいと思ったんです」とポツリ。そして、「ご飯に行って深く話したいです」と吉田を誘った。

すると吉田は、すぐさま「よっしゃ！！シャンパン開けよう！」と一言。“妄想世界”の舞台は会社のはずだが、ときめきすぎた吉田は、まるでコンセプトカフェにいるような気分になったようだ。

山里が「あの、そろそろすみません。お客様。お時間でございます」と従業員のように返すと、吉田もノリノリで「延長で！！」とオーダー。「延長で…って違う違う！そういうお店やらせてもらってないです」とツッコむ山里に、吉田は「あぶね〜コンセプトカフェかと思いました！」と返し、スタジオ一同を爆笑させていた。