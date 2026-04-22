【漢字クイズ】「南外及位」はなんて読む？秋田県大仙市の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「南外及位」はなんて読む？

「南外及位」という漢字を見たことはありますか？ 秋田県大仙市にある、7文字の地名です。 いったい、「南外及位」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「なんがいのぞき」でした。

南外及位は秋田県大仙市に位置しています。

そんな南外及位のある大仙市は、“花火のまち”として知られており、四季折々の自然や文化にふれられるまち。

市内には、花火の歴史や魅力を伝える「はなび・アム」という資料館などもあり、にぎわいのある催しと落ち着いた地域の空気をあわせて味わえる、秋田らしい魅力のあるまちですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『あきる野市観光情報』

ライター Ray WEB編集部