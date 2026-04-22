国民民主党の福井悠太都議が2026年4月21日、「新婚旅行のため活動をお休み」すると報告し、ネットの注目を集めている。

「『会社を辞めて選挙に出る』というわがままを支えてくれた妻にも深く感謝」

福井氏は自民党の山本明彦元衆院議員のもとでインターンシップを経験し、第一生命保険・ZOOM日本法人などを経て政界入りした。25年3月から国民民主党の政策委員を務め、同7月の都議選で国民民主公認で出馬・初当選した。

21日の投稿では、「私事で誠に恐縮ですが」とした上で、「明日より6日間新婚旅行のため活動をお休みさせていただきます」と報告した。

「日頃よりご支援いただいている皆さま、日程調整に快く応じていただいた皆さまに心から感謝申し上げます」とし、「また、入籍直後にも関わらず『会社を辞めて選挙に出る』というわがままを支えてくれた妻にも深く感謝しております」とつづった。

「英気を養って戻り、地域や議会の活動に一層邁進してまいります」としている。

「旅先で選挙ドットコムだけは観ないようにせねば」

報告には、「こういうのオープンにしてもらえるのはとても良いですよね。政治家になったらプライベートは色々と我慢しないといけないイメージって正直あると思うので。（もちろん全くゼロではないですが）政治家である前に、1人の人間。大切にしたい時間や人が、当たり前に他の人と同じようにある」「『わがままを支えてくれた妻への感謝』という言葉に、深く共感しました。福井さんの感謝の重みが伝わってきました」など、好意的に受け止める声が相次いだ。

福井氏は、自身に寄せられたリプライにも返信している。

「新婚旅行楽しんできてください！ 日頃から支えて頂いている奥様と素敵な思い出を作ってきてくださいね！」とのリプライには、「感謝の気持ちを忘れず頑張ります」。

「楽しんできてください！ こういうのちゃんと表明してくれるの色んな意味でいいと思います！」には「理解してくれる皆さまに感謝」とした。

「選挙続きで先延ばしになっていた新婚旅行ようやく行けるんですね 奥様へのおもてなし最優先でリフレッシュして来て下さい」との声には「旅先で選挙ドットコムだけは観ないようにせねば」と冗談めかした。

思わぬ反響を受け、「たくさんコメントやフォローいただきありがとうございます。ご報告して良かった」とした福井氏。空港で撮影した写真を添え、「帰ってきたら駅頭めちゃくちゃ頑張りますので、良かったらお立ちよりください」と街頭活動のスケジュールを公開している。