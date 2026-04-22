【デニーズ】4月22日は「おこさまメニュー」50円に！ゴールデンウィーク前の外食をお得に楽しむチャンス。
ファミリーレストランのデニーズは、2026年4月22日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。
対象7メニューが50円に
デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信中です。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。
・おこさまランチ（通常価格649円）
・おこさまハンバーガー（通常価格649円）
・おこさまカレー（通常価格550円）
・おこさまオムライス（通常価格539円）
・おこさまラーメン（通常価格539円）
・おこさまうどん（通常価格484円）
・おこさまパンケーキ（通常価格484円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
ゴールデンウィーク前の外食をお得に楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部