【デニーズ】4月22日は「おこさまメニュー」50円に！ゴールデンウィーク前の外食をお得に楽しむチャンス。

ファミリーレストランのデニーズは、2026年4月22日限定で「おこさまメニュー」7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信しています。

対象7メニューが50円に

デニーズは、毎月2日と22日限定で対象のおこさまメニューが50円になるクーポンを公式アプリで配信中です。

50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。

・おこさまランチ（通常価格649円）

・おこさまハンバーガー（通常価格649円）

・おこさまカレー（通常価格550円）

・おこさまオムライス（通常価格539円）

・おこさまラーメン（通常価格539円）

・おこさまうどん（通常価格484円）

・おこさまパンケーキ（通常価格484円）

いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。

クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。

子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。

ゴールデンウィーク前の外食をお得に楽しんでみては。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部